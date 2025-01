Népünnep Ausztriában: Bischofshofenben 20 ezren ünnepelték, hogy tíz év után ismét leszállt az Aranysas

Már előzetesen sejteni lehetett, hogy elképesztő izgalmakat és rendkívül kiélezett versenyt hoz a nagy presztízsű sorozat 73. kiírásának negyedik viadala, mivel a legjobb hármat mindössze 1,3 pont választotta el egymástól, számolt be összefoglalójában a Magyar Távirati Iroda. Az első körben nem változott köztük a sorrend, a szintén osztrák Stefan Kraft, aki Oberstdorfban és Innsbruckban is első lett, valamelyest növelte előnyét honfitársai, Jan Hörl és Tschofenig előtt, a verseny azonban korántsem dőlt el.

A mindent eldöntő utolsó sorozatban a Garmisch-Partenkirchenben győztes Tschofenig hátszélben is 140,5 méterre repült, ami a bischofshofeni verseny addigi legnagyobb ugrása volt, ezzel komoly nyomást gyakorolt riválisaira. Hörl nem is bírta el ezt a terhet, mert bár 143 métert ugrott, csakhogy bizonytalan volt a landolása, így a bíróktól kapott alacsony pontszáma miatt a 22 éves Tschofenig mögött maradt. Tovább fokozódott a dráma, ugyanis az utolsó ugró, azaz Kraft előtt az erősödő szél miatt néhány perces szünetet kellett tartani. A Négysáncverseny legutóbbi, tíz évvel ezelőtti osztrák bajnoka végül csak 137,5 méterig jutott, így az elsőről a harmadik helyre esett vissza bischofshofeni állomáson és összetettben is.

A közel 20 ezer fős osztrák közönségnek teljes volt az öröme, mivel a versenyen és összetettben is hármas hazai siker, sőt mind a négy állomáson osztrák győzelem született, erre 13 évvel ezelőtt volt példa legutóbb. A dobogóra is csupán Garmisch-Partenkirchenben állhatott fel más nemzetiségű versenyző.

Osztrák versenyzőként legutóbb 2015-ben a sportági klasszis, ezúttal összetettben harmadik Stefan Kraft végzett az élen, azóta háromszor nyert a lengyel Kamil Stoch (2017, 2018, 2021) és a japán Kobajasi Rjoju (2019, 2022, 2024) is, szlovén Peter Prevc (2016), a lengyel Dawid Kubacki (2020) és a norvég Halvor Egner Granerud (2023) egy-egy alkalommal végzett elsőként.

Négysáncverseny 2024–2025

4. (utolsó állomás), Bischofshofen:

1. Daniel Tschofenig (osztrák) 308,6 pont (136 m/140,5 m)

2. Jan Hörl (osztrák) 306,5 (140,5/143)

3. Stefan Kraft (osztrák) 303,2 pont (137 m/137,5 m)

Az összetett végeredménye:

1. Tschofenig 1194,4 pont

2. Hörl 1193

3. Kraft 1190,3

