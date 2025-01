A győztes sportolók közül a férfi sok pénzt, míg a női sampont és tusfürdőt kapott

„Bei den Herren ist es so: Die kriegen für einen Sieg in der Quali 3000 Schweizer Franken. Ich habe gestern für meinen Quali-Sieg so eine Partner-Bag von Rituals bekommen, mit Duschgel und Shampoo und vier Handtüchern.“



Skispringerin Selina Freitag über #GenderGap pic.twitter.com/9GzZKvn9by