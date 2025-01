Több amerikai és orosz műkorcsolyázó is az utasok között lehetett a washingtoni repülőgép-balesetben

Egyre több részlet derül ki a magyar idő szerint csütörtök hajnalban bekövetkezett washingtoni repülőgép-balesettel kapcsolatban. A Reuters az Amerikai Műkorcsolya Szövetség közleményére hivatkozva azt írja, hogy több amerikai és orosz műkorcsolyázó is az utasok között volt az American Airlines utasszállító-repülőgépén.

A sportolók, edzők és családtagok a Kansas állambeli Wichitában megrendezett amerikai műkorcsolya-bajnoksággal egybekötött nemzeti fejlesztőtáborból tértek haza – olvasható a szövetség közleményében.

Egy forrás a Reutersnek továbbá azt mondta, hogy feltehetőleg 15 műkorcsolyázó vagy azzal foglalkozó ember lehetett a 60 utast számláló gépen.

Az orosz állami média időközben már arról számolt be, hogy korábbi világbajnokok és edzők is az utasok között lehettek, név szerint Evgenia Shishkova és Vadim Naumov, továbbá a gyermekük Maxim, aki szintén műkorcsolyázó. A TASZSZ szerint a műkorcsolyaedző Inna Voljanszkaja is a fedélzeten lehetett, aki korábban szovjet színekben vett részt számos versenyen.

A 2025-ös Prevagen amerikai műkorcsolya-bajnokságot január 20-26. között rendezték meg a kansasi Wichitában. A repülőgépen ülők közül többen is a tornáról tértek éppen vissza, amikor az egy gyakorlatozó katonai helikopterrel ütközött össze.

(Ajánlókép: Matthew Stockman, Getty Images)