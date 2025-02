Német kézbe került a vadkan, de magyar üstököst ünnepelhetett a mezőny

A szabadedzést követően a profi versenyzők őrült trükköket mutattak be az egyedileg erre a célra épített korlátelemen, ami tökéletes felvezetése volt a másnapi banked szlalom versenynek, emelkedett hangulatba hozva a kilátogató közönséget is.

A banked szlalom egy speciális, de egyre nagyobb népszerűségnek örvendő versenyszakága a nemzetközi snowboardozásnak, ahol a riderek (legalább tíz) döntött kanyarból álló, hullámokkal és egyéb épített elemekkel tele tűzdelt pályán jönnek le, és versenyeznek a legjobb időeredményért.

Fotó: Pálfi Balázs / Banked Bakony 2025 A hölgyek open versenyében Tóth Emma győzött

Külföldről is szép számmal érkeztek a versenyzők, így is magyar győztest avattak a hölgyeknél

A szombati napon 124 versenyző állt rajthoz és harcolt a legjobb időeredmény eléréséért. A magyar hódeszkások mellett idén már szép számmal képviselték magukat külföldről érkező riderek is, akik a mezőny közel negyedét alkották.

A szervezők minden évben igyekeznek változatos és technikás pályát építeni, ami nemcsak a versenyzőknek, de az érdeklődő nézőknek is nagy élményt biztosít. A jellegzetes döntött kanyarok mellett, idén egy „sharkfin” ugratóval és egy tripla kanyarkombinációból álló kanyonnal is színesítették a pályát, kihasználva az eplényi SíAréna természeti adottságait.

A döntő futamokat az esti fényekben, kivilágított pályán bonyolították le, ahol végül a selejtező legjobbjai minden kategóriában diadalmaskodtak az egykörös „hirtelen halál” fináléban is.

A magyar lányok – a tavaly második Tóth Emma, valamint testvére, Tóth Lili – kéz a kézben állhattak a dobogó legmagasabb fokára és végeztek argentin, angol, illetve finn versenytársaik előtt.

Német győztest avattak, de magyar üstökös jelentette a szenzációt

A férfiaknál a korábbi kétszeres bajnok Fricz Botond egy sajnálatos sérülés miatt nem tudott elindulni a versenyen, de így is nyolc magyar rider kvalifikálta magát a döntőbe, ahol végül a német Paul Steindl emelhette magasba a kézzel faragott „vadkan” trófeát és vitte haza az 1000 euró pénzdíjat, megelőzve az orosz Pjotr Ersovot és az osztrák Maximiliam Deutingert.

Hihetetlen, hogy a szombati banked szlalom verseny megnyerése mellett a péntek esti freestyle show-n is sikerült egy olyan trükköt bemutatnom, amit most landoltam be életemben először. Már második alkalommal jövök vissza Eplénybe és egyszerűen imádom, hogy itt minden évben valami újat húznak elő a szervezők. Az idei pálya rendkívül technikás volt, ahol nemcsak gyorsnak, de taktikusnak is kellett lenni, hogy végig az ideális íven tudjunk maradni!

– mondta Paul Steindl a szombati banked szlalom verseny győztese és a péntek esti freestyle jam legjobb trükkjét bemutató hódeszkás díjazottja.

Fotó: Pálfi Balázs / Banked Bakony 2025 Paul Steindl nyerte meg az elitkategóriát

Leggyorsabb magyarként végül Matta Balázs futott be, aki összesítésben a hatodik helyen végzett az Elite mezőnyben, de a juniorok között versenyző Tóth Benedek eredménye is mindenképpen figyelemre méltó, aki fiatal kora ellenére a felnőtt férfi kategória legjobbjait is megelőzve végzett volna az élen.

Banked Bakony freestyle snowboard

férfi elit

Paul Steindl (német) 30.94 másodperc Pjotr Ersov (orosz) 31.22 Maximiliam Deutinger (osztrák) 32.46

női open

Tóth Emma (magyar) 35.33 Tóth Lili (magyar) 35.94 Agustina Pardo (argentin) 36.49

férfi open

Jacek Szpakowski (lengyel) 34.95 Magyari Mátyás (magyar) 35.89 Holes Péter (magyar) 36.08

Fotó: Pálfi Balázs / Banked Bakony 2025 A juniorok között induló Tóth Benedek volt a hétvége leggyorsabb ridere

junior fiúk

Tóth Benedek (magyar) 32.99

junior lányok

Ella Gorcsosová (szlovák) 35.68

A Banked Bakony a nemzetközi snowboard szövetség (WSF) hivatalos versenynaptárának egyik kiemelt állomása. A szervezők nem titkolt célja, hogy a hagyományteremtés mellett a Bakony térségét is megmutassák az idelátogató érdeklődőknek, versenyzőknek és az eplényi Síarénát felhelyezzék a nemzetközi snowboard térképre.

(Borítókép: Horváth Ádám / Banked Bakony 2025)