Magyar versenyzőknek szurkolhatunk, miközben a jövő bajnokai találkoznak Debrecenben

A vb-n 40 ország képviselteti magát. Magyarország három versenyszámban lesz érdekelt: a nőknél Dzsumanyijazova Polina, a férfiaknál Vlasenko Aleksei lép jégre, míg páros műkorcsolyában Wilberforce Lily-nek és Berei Mózes Józsefnek szurkolhatunk. A sajtótájékoztatón a versenyzők videóüzenetekben köszöntötték a média képviselőit. A sajtórendezvényen egy megállapodást is bejelentettek: a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) is csatlakozott a Gondosóra programhoz – számolt be a hírről az MOKSZ közleménye.

Dr. Széles Diána, Debrecen alpolgármestere hangsúlyozta, a város több mint félszáz nemzetközi sporteseménynek volt a házigazdája.

Debrecen kiváló otthona a nemzetközi sporteseményeknek. A megvalósult infrastrukturális fejlesztéseknek, valamint a Debreceni Sportcentrum szakmai és szervezési munkájának köszönhetően ez idáig több mint 50 jelentős nemzetközi sporteseménynek voltunk a házigazdái. Debrecen turizmusa 2024-ben rekordévet zárt az olyan eseményeknek köszönhetően, mint a női kézilabda-Európa-bajnokság és a 3x3-as World Tour. Reményeim szerint a nemzetközi versenyek szervezésében eddig elért szép sikerek azt az ígéretet is hordozzák, hogy Debrecen a jövőben is nemzetközi és világversenyek otthonául szolgálhat, sportolóink pedig ezen versenyek sikeres résztvevői lesznek! Köszönöm a hazai és nemzetközi korcsolyaszövetség támogatását, és bízom benne, hogy az előttünk álló junior műkorcsolya- és jégtánc-világbajnokság szervezésével rászolgálunk a városunknak szavazott bizalmukra

– mondta az alpolgármester.

Fotó: HUNSKATE / Kolozsi Patrik A csütörtöki sajtótájékoztató

Kósa Lajos szerint Debrecen, mint házigazda többször bizonyított már. „Az előttünk álló héten a világ minden tájáról érkeznek hozzánk fiatalok. Az előkészületek jól haladtak, minden kész arra, hogy a Főnix Aréna ismét egy felejthetetlen eseménynek adjon otthont. A feladat nem egyszerű, hiszen rendezőként a korábbi években magasra tettük a lécet. Akiket itt látni fogunk, jól jegyezzük meg a neveiket, hiszen az előttünk álló években ők fogják meghatározni a műkorcsolya és a jégtánc világszínvonalát. Külön öröm, hogy három számban is szoríthatunk a magyar versenyzőknek” – jegyezte meg a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke.

A Főnix Aréna és a Szervező Bizottság felkészülten várja a világbajnokságot

– jelentette ki Becsky András, a Debreceni Sportcentrum Kft. ügyvezetője. „Bízom benne, hogy a 2016-os vb után egy újabb felejthetetlen eseményt rendezünk, azt megígérhetem, hogy a lelátói hangulatra sem lehet majd panasz. Természetesen külön drukkolunk a DSI Debrecen versenyzőjének, Dzsumanyijazova Polinának, hiszen az ő esetleges jó szereplése még inkább népszerűsítheti városunkban a sportágat. Szakosztályunkban és társegyesületünkben közel 30 igazolt versenyzőnk van utánpótlásszinten, a vb számukra is óriási élmény lesz, és biztos vagyok benne, hogy még nagyobb motivációval, lelkesedéssel készülnek majd az edzéseken!” – tette hozzá az ügyvezető.

„Future meets here – Nálunk találkoznak a jövő bajnokai

az esemény mottója, hiszen az eddig juniorkorosztályban rendezett világeseményeink valamennyi esetben olyan győzteseket hoztak, akik a későbbi évek Európa-bajnoki és világbajnoki dobogóin álltak” – mondta Váradi Orsolya, a MOKSZ ügyvezető igazgatója.

A rendezvényen 40 nemzet közel 200 versenyzője vesz részt, köztük a négy szakágból háromban a címvédő junior világbajnokok is jégre lépnek a Főnix Arénában. Hazánk idén negyedszer lesz a junior-világbajnokság házigazdája (1991, 1995, 2016, 2025), amivel Franciaországhoz és Németországhoz csatlakozhat a képzeletbeli dobogó harmadik fokán. Minden versenyszámban igen rangos mezőny sorakozik fel, hogy összemérje tudását

– ezt már a MOKSZ ágazati sportigazgatója jelentette ki. Bálint Csaba szerint a vb-n indulók már most bajnokok saját kategóriájukban.

„Nagyon szoros verseny lesz, a férfiaknál talán három kontinens között dőlhetnek el a dobogós helyezések, a nők mezőnyében erősek lehetnek a Távol-Keletről érkező korisok, de európai kiválóságok is ott találhatók a legjobbak között. Páros műkorcsolyában szintén három kontinens küzd majd a dobogóért és a világbajnoki címért, jégtáncban pedig Európa és az észak-atlanti országokat képviselő versenyzők mérkőznek majd az elsőségért. Magyarországot három versenyszámban képviselik versenyzőink, a nők mezőnyében Dzsumanyijazova Polina, a férfiaknál Vlasenko Aleksei, páros műkorcsolyában pedig Wilberforce Lily és Berei Mózes József (Pepe). A páros tagjai alig 3 hónapja korcsolyáznak együtt, de már kivívták a részvétel jogát a junior versenyzők legnagyobb megmérettetésén” – mondta Bálint Csaba.

A sajtórendezvényen együttműködési megállapodást kötött a Gondosóra programot megvalósító Kormányzati Szolgáltató Központ Nkft. és a MOKSZ. A Gondosóra nemzetközi sikertörténet. Nincs még egy olyan ország Európában, de talán a világon sem, amely állami szinten ingyenesen és alanyi jogon biztosít ilyen jólléti szolgáltatást a nap 24 órájában a 65 év feletti állampolgárainak.

Az Európában egyedülálló program eddig több mint 40 ezer élet megmentéséhez járulhatott hozzá, de emellett közel félmillió alkalommal nyújtott általános segítséget is. Több mint 750 ezren igényelték már meg, azaz minden harmadik 65 év feletti honfitársunk Gondosóra-felhasználó. A Gondosóra program és a MOKSZ együttműködése kifejezi: a Gondosórával együtt tehetünk egymásért, és 65 év felett is aktív maradhat bárki, hiszen akár sportolás közben is biztonságban tudhatja magát

– hangsúlyozta dr. Juhász Roland, a Kormányzati Szolgáltató Központ Nkft. ügyvezetője.