Ennyi ember még sohasem látogatott ki a Városligeti Műjégpályára

Ebben szerepet játszott – a hazai látogatók számának növekedése mellett – a turisták visszatérése. A Covid utáni időszakban először a 2023–2024-es szezonban érződött számottevően a külföldiek jelenléte, ami most kiugró volt a tavalyihoz képest mért 15-20 százalékos növekedéssel – tájékoztatta az MTI-t hétfőn a BSK, amely jelezte, rengeteg programot kínált az évről évre fejlesztett, magas szintű szolgáltatásokat nyújtó Városligeti Műjégpályán.

Ezek közül kiemelkedett a Freestyle Fesztivál, amelyre nagyjából 150 külföldi freestyle korcsolyázó érkezett, emellett a verseny másnapján találkozót adtak egymásnak a szabadstílus királyai, akik – amint az a közleményben olvasható – elképesztő trükköket mutattak be.

A rendezvény akkora sikert aratott, hogy a BSK már most közölte: jövőre is megtartja az eseményt (január 30. és február 1. között). Jelentős érdeklődés mellett zajlott a Be Massive Horizon esti korizása, a Magyar Jégkorong Napja, a Jégpályák Éjszakája, és nem utolsósorban a Városligeti Műjégpálya 155. születésnapja alkalmából tartott rendezvény.

Az idei záróesemény a Magyar Korcsolyázás Napja (február 22.) volt, amelyen utánpótlás műkorcsolyázók és gyorskorcsolyázók adtak számot tudásukról a jégen.

Az extrém igényeket is teljesítő, 147 682 pár kiadott korcsolyával csúcsot döntött korcsolyakölcsönző, felkapott volt a pálya melletti ajándékbolt, az étel-ital választék színvonalát pedig új foodtrackek emelték. További újdonságként a jégfelület mellett óriáskerék és hullámvasút is üzemelt a területen.