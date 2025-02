Remek eredmény, lesz magyar induló női kűrben a debreceni junior világbajnokságon

A japán Simada Mao várhatja az élről a folytatást a hölgyek versenyében, mindez azt is jelenti, hogy ami a mezőny legelejét illeti, nem történt semmi meglepő a csütörtöki rövid programban: Simada 2024-ben és 2023-ban aranyérmet szerzett a junior vb-n, ha szombaton ehhez hozzátenné a harmadik vb-címet, akkor történelmet írna, merthogy a juniorok között korábban még sohasem szerzett egyéniben senki sem három világbajnoki aranyat műkorcsolyában.

Dzsumanyijazova Polina meseszép ruhában futotta rövid programját a Főnix Arénában, és a ruhájához szerencsére passzolt a produkciója is: ugrásait elfogadták a bírók, forgásaiban és lépéssorában azonban találtak hibákat – és talált hibákat maga a versenyző is.

Fotó: MOKSZ Dzsumanyijazova Polina

Köszönöm a közönség szurkolását, éreztem a támogatásukat végig – szerettem volna nekik bizonyítani. Nem vagyok teljesen elégedett, mert voltak hibáim a programomban, dolgozom azon, hogy a jövőben ezeket kijavítsam

– nyilatkozta Dzsumanyijazova Polina futása után a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség beszámolója alapján.

A magyar színeket képviselő 16 éves műkorcsolyázó megközelítette pályafutása eddig legjobb, a rövid programra kapott pontszámát (60.45), a csütörtöki 59.04-gyel a 14. helyen végzett az első felvonás után. A verseny nagyon szoros, ott, középtájt, ahol Dzsumanyijazova Polina áll, a leginkább, úgyhogy szombaton akár előrébb is léphet Leonid Sviridenko tanítványa.

Dzsumanyijazova Polina szombaton a női kűrben 14.23-kor lép jégre. Ami pedig a pénteki napot illeti, jégre lép az egyetlen magyar páros, Berei Mózes József és Wilberforce Lily, akik délután mutatják be rövid programjukat. Reményeik szerint tovább is jutnak majd, hogy jégre vigyék kűr programjukat is majd szombaton.