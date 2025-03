A milánói verseny után Budapesten voltam MR-vizsgálaton, amelynek kiértékelése megtörtént, így az is eldőlt, hogy műteni kell a vállamat, mert a porcos rész sérült, amit azért érdemes megműteni, mert kontaktsportág a miénk, így egy újabb kiugrás lehetősége megnő, ha nincs operáció. Emellett a mozgásterem is beszűkülhet és a fájdalom is megmaradhat, mindez sem sportolóként, sem magánemberként nem lenne jó