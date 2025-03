Segítene a fiatal generációnak, miközben legfőbb céljáért küzd a magyar sítehetség

Legutóbb még tavaly novemberben, éppen a jóvoltából másodjára megrendezett Sneakerness Budapest fesztivál előtt beszélgettünk Trunk Tamással, aki legfőbb céljairól mesélt az aktuális síszezonban. A magyar sísport fiatal tehetsége akkor azt mondta, szeretne bekerülni a legjobbak közé, tehát kiharcolni a világkupás szereplést, ami tekintve fiatal korát és a nagyon sűrű mezőnyt, komoly eredménynek számítana. Illetve az olimpiai kvalifikációért is küzd a 2026-os téli olimpiára.

A fiatal – leginkább szlalomban versenyző – élsportolót, aki a sípályán kívül továbbra is jelentős üzleti sikereket ér el, és újonnan jelent meg harmadik, alfa generációról szóló „Alfa Guide” című könyve, éppen Japánban értük utol, miközben a következő versenyére készül. Trunk azzal kezdte, hogy még tavaly novemberben, két nappal az egyébként jelentős sikerrel zárult budapesti Sneakerness után állt versenybe, nyitóversenyén Ausztriában már jól tudott teljesíteni, ahol 5. helyet ért el. Ennek nagyon örült az intenzív felkészülési időszak után.

Idénre az volt a tervem, hogy a Távol-Keleti Kupasorozat versenyein indulok Dél-Koreában, Kínában és Japánban – egyrészt azért, mert nagyon szeretek a világkupa szintű élsport terén egyre több versenyzőt felsorakoztató ázsiai síkultúrában síelni, másrészt, mert ezeken a versenyeken, a kontinentális kupákon alacsonyabban van a ponthatár. Persze ez nem azt jelenti, hogy sokkal könnyebb dolgom lenne, mint az európai versenyeken, mert ugyanúgy több ázsiai, amerikai és európai Európa- és Világkupában-induló síelő rendre ott van a mezőnyben

– kezdte Trunk, aki elmondta, átlagosan 23.00 pontot kell szerezni a két legjobb eredménnyel ahhoz, hogy kvalifikáljon a legjobb 150 mezőnyébe, tehát hogy megszerezze a világranglista pontot ahhoz, hogy indulhasson a Világkupán. De alakulhat úgy is, hogy idővel ez az eredmény sem elegendő ehhez az intenzív nemzetközi versenyhelyzetben, ahol ezekről a pontokról gyakran ezred, vagy századmásodpercek döntenek, és sűrűsödik a világ élvonala.

Még van két hónap a szezonból, és úgy érzem, jó úton haladok a céljaim felé. Szeretném felidézni, hogy az elmúlt néhány hetem kifejezetten eredményes volt, kvalifikációból jutottam a világbajnokság döntő mezőnyébe, ami jelentős siker, rengeteg nagyon jó síző maradt le idén is a vb döntőjéről. A kvalifikáció második futamában nagyon jól mentem, enyém lett a második legjobb időeredmény, amivel megalapoztam azt, hogy döntőbe jussak. Még a nemzetközi kommentátorok is kiemelték, hogy ilyen fiatalon kiemelkedő teljesítmény, különösen kis országból, hogy a legjobb negyvenen belül végeztem

– folytatta a 21 éves alpesi síző, aki hozzátette, hogy a döntő futamokban az első két részideje még teljesen rendben volt, aztán kockáztatott, és még arról is mesélt, hogy sajnos elkövetett egy-két hibát, a korrigálás pedig rengeteg erőt kivett belőle – nem tudta úgy befejezni a futamot, ahogyan szerette volna.

Ennek ellenére, összességében kifejezetten elégedett teljesítményével, mert ugyan voltak külső befolyású, nehezítő tényezők, úgy érezte, mindent kiadott magából, és már amiatt is boldog, hogy kvalifikáción keresztül a világbajnokság döntőjébe jutott. Mint mondta, ebből tovább építkezik, és versenyről versenyre küzd azért, hogy egyszer sikerüljön a Világkupa-kvalifikáció.

A világbajnokság után következett az Országos Bajnokság Ausztriában, ahova idén nagy örömmel érkeztem, hisz vártam a találkozást utánpótlás magyar síelőkkel, örültem, hogy tudok velük beszélgetni – idén a verseny előtt és után többen írtak Instagramon. Nagyon élveztem az idei Országos Bajnokságot, és szlalomban közel voltam ahhoz, hogy első legyek, 35 századdal maradtam el a felnőtt bajnoki címtől. Óriásműlesiklásban is nagyon jó első menetem volt, dobogós pozícióból utána kiestem, ott hiányoznak a kilométerek a lábamból. Természetesen a szlalom második helynek is nagyon örültem, már csak azért is, mert nagyon kevésre voltam az első pozíciótól, velem együtt az első három helyezettnek pedig több másodperccel jobb időeredménye volt, mint a mezőny többi részének. A sísportban 21 éves korommal fiatalnak számítok, és itt azért rengeteget számít néhány év korkülönbség, tapasztalat. De abszolút pozitív visszajelzés volt számomra, hogy még így is majdnem összejött szlalomban a felnőtt országos bajnoki cím.

Fotó: Trunk Tamás

Amellett, hogy az új generációkkal „szakmai életében” tanácsadóként van jelen, a sísportban idéntől szervezett formában továbbadja tudását – tervei között szerepel, hogy nyáron különleges sítábort, „racing camp-et” szervez haladó síszerelmesek és utánpótlás síversenyzők számára. Nemcsak sítechnikai kérdésekben fog segíteni, tanácsot adni, edzéseket is tart, majd a délutánok folyamán bevezeti a fiatalokat a sportolói személyes márkaépítés rejtelmeibe és a felnőtt nemzetközi verseny világ tudásába – plusz a közösségi média tartalomgyártás rejtelmeibe.

Elárulta, hogy a sneakerkultúrát kedvelő fiatalok számára is tartogat programpontokat. Trunk reményei szerint ezzel segítheti a fiatal magyar tehetségeket.

És akkor kanyarodjunk vissza arra, mi vár még a 21 éves alpesi sízőre a szezon hátralévő részében. Ahogyan azt elmondta, a Világkupa-indulás az idei szezonban már nem valószínű, mert nagyon kevés verseny van hátra ebben a kategóriában, és szűkösek a határidők, de ennek ellenére bármikor elérheti azt a határt, hogy bekerüljön a legjobb 150 közé, amit ilyen fiatalon nagy sikernek élne meg.

Mindössze néhány világkupás verseny van hátra az idei szezonban, de attól még bármikor összejöhet az az eredmény. Én még több mint 20 versenyen indulok idén, több sanszom lesz arra, hogy kiharcoljam az indulást akár a következő síszezonra. Úgy érzem, jó flowban vagyok, kezdenek jönni újra az eredmények, edzéseken már hasonló időket megyek, mint világkupában induló versenyzők, ezért bizakodó vagyok

– latolgatta saját esélyeit a fiatal versenyző, aki arról is mesélt, hogy a jelenlegi idény közben régi-új síváltáson „esett át”, visszatért a régebben használt síléchez, mellyel úgy érzi, ki tudja magából hozni a maximumot. Úgy folytatta: „Japán után jövök vissza majd Európába, több versenyem lesz még, és remélem, hogy hamarosan elérem a célomat, hogy Világkupa-résztvevő legyek. Ráadásul az olimpiai kvalifikációért is küzdök a 2026-os téli Olimpiára.“

A jelenlegi versenyszezon április végéig tart, addig is a napjai jelentős részében is ugyanolyan hangsúllyal aktív az üzleti, kommunikációs oldala, mert azon a téren is rengeteg kihívás áll előtte. Az influenszeri napi közösségi média tartalomgyártás mellett tervezés alatt van egy szakmai konferencia, amit itthon szervez meg, több, új generáció és márkaépítés területen “égető” fontosságú témát érintve, illetve már gőzerővel zajlanak a 2025-ös Sneakerness Budapest előkészületei is – idén november 8-9-én rendezi meg harmadszorra hazánkban Európában is kiemelkedő méretben és nemzeközi vendég felhozatallal az év streetwear- és sneaker fesztiválját.