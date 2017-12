Novak Djokovics fél éve nem teniszezik és a visszatérésére még egy kis időt várni kell. A szerb teniszező a honlapján írta, hogy nem vesz részt az Abu-Dzabiban zajló bemutató tornán, a Mubadala World Tennis Championshippen, ahol Roberto Batistuta Agut ellen kellett volna játszania január 15-én. Vélhetően nem akar kockáztatni, az Australian Openre akar teljesen egészséges lenni.

„Nagyon csalódott vagyok, hogy vissza kell lépnem a Mubadala-bajnokságtól. Sajnos az elmúlt pár napban ismét fájdalmat érezte a könyökömben, és a vizsgálatok után az orvosi csapat azt javasolta, hogy ne játsszak, ne kockáztassak semmit és folytassam a terápiát.” – mondta Djokovics.

„Izgatottan vártam, hogy ismét hivatalos mérkőzést játszhassak, élveztem a felkészülést, de kénytelen vagyok elfogadni ezt a helyzetet, és várom, hogy a kezelések eredményre vezessenek" - tette még hozzá.

Djokovics még júliusban, a wimbledoni tenisztorna negyeddöntőjében sérült meg a Tomas Berdych elleni meccsen, fel is adta azt a találkozót. Azóta már túlesett egy műtéten is, de a könyöke nem a tervek szerint javul.

A világranglista 12. helyére visszacsúszó játékos nem az egyetlen, aki kihagyja az Australian Open felvezető tornáit. Rafael Nadal is visszalépett a brisbane-i tornától, Stanislas Wawrinka és Milos Raonic is sérüléssel bajlódik, ők is lemondták a részvételt. Andy Murray sem teljesen egészséges, de a hírek szerint ő ugrik be Djokovics helyére Adu-Dzabiban.