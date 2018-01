Tizenöt éves bravúrt múlhatnak felül Babosék

Babos Tímea után Fucsovics Márton is továbbjutott az Australian Open első fordulójában. Magyar férfi teniszező utoljára 2003-ban nyert Grand Slam-tornán meccset, tehát 15 éve nem érte ekkora bravúr a magyar teniszt. Bár női versenyzőink megfordultak GS-tornákon, de egyszerre a két nem képviselői tizenöt éve nem nyertek legalább egy-egy meccset a legrangosabb tenisztornán.

A 2003-as Roland Garroson a nőknél Mandula Petra bravúrosan szerepelt, előbb a spanyol Marta Marrerót, majd az orosz Anasztaszja Miskinát verte két szettben, végül a nemrég visszavonult Flavia Pennettától kapott ki 6:2, 6:4-re. A férfiaknál Fucsovics mostani edzője, Sávolt Attila ment szintén két kört. Előbb a svédi Andreas Vicinguerrát győzte le, majd hatalmas csatában, szetthárányból fordítva ütötte ki az orosz Mihail Juzsnyijt, végül az argentin Guillermo Coria állította meg.

Nagy bravúr volt ez, mint ahogy az lenne, ha Babosnak és Fucsovicsnak egyszerre sikerülne kiharcolni a mostani Australian Openen a második körbe jutást. Babos Tímea kezd előbb, a világranglistán az 57. helyen álló magyar teniszező a nála 17 hellyel előrébb álló, 29 éves Carla Suarez Navarróval játszik szerda hajnalban-kora reggel. Fucsovics csütörtökön lép pályára legközelebb, az ő ellenfele a torna 13. kiemeltje, az amerikai Sam Querrey lesz.

A spanyol teniszező két éve még a 6. volt a világranglistán, kétszer nyert WTA-tornát és Grand Slameken ötször volt negyeddöntős, legutóbb a két évvel ezelőtti Australian Openen. A szezont Brisbane-ben kezdte, ahol egyből kikapott. Az AusOpen első körében a lengyel Magdalena Frech ellen nyert 7:5, 6:3-ra.

Tavaly Melbourne-ben a második körben kapott ki, az előző szezont pozitív mérleggel zárta, 75 meccséből 49-et megnyert. Ez lesz a negyedik egymás elleni meccsük és Babosnak még nem sikerült nyerni, 2014-ben Florianopolisban, 2015-ben Birminghamben, 2016-ban pedig a Madrid Mastersen is a spanyol nyert, Suarez Navarro amúgy hat vereség után tudott megint meccset nyerni.

Nem lesz könnyebb Fucsovicsnak sem, aki várhatóan csütörtök hajnalban lép ismét pályára az amerikai Sam Querrey ellen, a világranglistán és a torna kiemeltjei között is a 13. helyen áll. Querrey tavalyi éve sikerült kiválóan, remek formában van a egy év alatt javított 27 helyet és került a legjobbak közé. 2017-ben az Australian Openen a harmadik körben fejezte be, de elődöntős volt Wimbledonban és negyeddöntős a US Openen.

Pályafutása során tíz ATP-tornát nyert ebből kettőt tavaly.

Még soha nem játszottak egymás ellen, Querrey négy vereség után az Australian Openen a spanyol Feliciano López ellen nyerte a nyitókört 6:3, 6:4, 6:2-re. Fucsovics egy 75 ezres Challenger tortnán döntőzött Melbourne előtt.

A tornán az első fordulón leszünk túl és győzelemmel tért vissza Novak Djokovics és Stanislas Wawrinka is. A hatszoros győztes, korábbi világelső Djokovic a tavalyi winbledoni torna óta nem játszott meccset, most az amerikai Donald Youngot verte ki tökéletes játékkal, három szettben, 1 óra 51 perc alatt.

Az ugyancsak Wimbledon óta kényszerpihenőn lévő Wawrinkán látszottak az őszi térdműtétek, a svájci küzdelmes meccsen bizonyult jobbnak a litván Ricardas Berankisnál. Az október óta edző nélkül készülő Wawrinka négyszer is elvesztette adogatójátékát, és az első szerváknak csak a felét ütötte be.

A nőknél a világelső Simona Halep sikerrel vette az első akadályt, pedig a hazai közönség előtt szereplő, 17 éves Destanee Aiava 5:2-re is vezetett az első szettben.

Eredmények

Férfi egyes, 1. forduló (a 64. közé jutásért)

A. Zverev (német, 4.)-Fabbiano (olasz) 6:1, 7:6 (7-5), 7:5

Goffin (belga, 7.)-Bachinger (német) 6:7 (3-7), 6:3, 6:2, 6:4

Wawrinka (svájci, 9.)-Berankis (litván) 6:3, 6:4, 2:6, 7:6 (7-2)

Querrey (amerikai, 13.)-Lopez (spanyol) 6:3, 6:4, 6:2

Djokovic (szerb, 14.)-Young (amerikai) 6:1, 6:2, 6:4

Verdasco (spanyol)-Bautista (spanyol, 20.) 6:1, 7:5, 7:5

Ramos (spanyol, 21.)-Donaldson (amerikai) 6:2, 6:3, 6:4

Lacko (szlovák)-Raonic (kanadai, 22.) 6:7 (5-7), 7:5, 6:4, 7:6 (7-5)

Mannarino (francia, 26.)-Berrettini (olasz) 6:4, 6:4, 6:4

Vesely (cseh)-Safranek (cseh) 6:4, 6:3, 6:3

Marterer (német)-Stebe (német) 6:0, 6:3, 6:4

Sandgren (amerikai)-Chardy (francia) 6:4, 7:6 (7-2), 6:2

Gojowczyk (német)-Kukuskin (kazah) 6:3, 6:3, 6:1

Benneteau (francia)-Daniel (japán) 6:7 (6-8), 7:6 (7-0), 6:4, 6:1

Donszkoj (orosz)-Mayer (német) 6:4, 6:4, 6:4

Kicker (argentin)-Thompson (ausztrál) 6:3, 6:1, 4:6, 3:6, 6:3

Sonego (olasz)-Haase (holland) 6:3, 7:5, 6:7 (6-8), 7:5

Struff (német)-Kvon (dél-koreai) 6:1, 6:2, 6:4

Fucsovics-Albot (moldovai) 6:2, 6:3, 4:6, 7:5

Federer (svájci, 2.)-Bedene (brit) 6:4, 6:3, 6:3

Berdych (cseh, 19.)-De Minaur (ausztrál) 6:3, 3:6, 6:0, 6:1

Fognini (olasz, 25.)-Zeballos (argentin) 6:4, 6:4, 7:5

Gasquet (francia, 29.)-Kavcic (szlovén) 6:1, 6:4, 7:5

Csung (dél-koreai)-M. Zverev (német, 32.) 6:2, 4:1-nél Zverev feladta

Kudla (amerikai)-Johnson (amerikai) 6:7 (5-7), 6:3, 7:6 (7-3), 6:2

Monfils (francia)-Munar (spanyol) 6:3, 7:6 (7-5), 6:4

Smyczek (amerikai)-Popyrin (ausztrál) 6:3, 6:7 (14-16), 6:3, 6:3

Medvegyev (orosz)-Kokkinakis (ausztrál) 6:2, 6:7 (6-8), 7:6 (10-8), 6:4

Garcia Lopez (spanyol)-Paire (francia) 6:0, 6:7 (4-7), 6:1, 6:4

Hacsanov (orosz)-Polansky (kanadai) 7:6 (7-3), 7:6 (7-2), 6:4

Thiem (osztrák, 5.)-Pella (argentin) 6:4, 6:4, 6:4

Del Potro (argentin, 12.)-Tiafoe (amerikai) 6:3, 6:4, 6:3

Női egyes, 1. forduló (a 64. közé jutásért)