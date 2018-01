Kiverték a háromszoros Grand Slam-győztest

Hozott sok érdekes eredményt az Austrlian Open negyedik napja. Főleg a férfiaknál születtek meglepő eredmények, amelyek közül kiemelkedik Fucsovics Márton sikere is, aki a 13. kiemelt Sam Querrey ellen nyert négy szettben.

Máris csomagolhat Stanislas Wawrinka is. 2014 Australian Open, 2015 Roland Garros és 2016 US Open bajnoka a 97. helyen álló, furcsa nevű Tennys Sandgrentől kapott ki nagyon könnyen. Wawrinka szettet sem nyert, az első kettőben is csak három gémet összesen. Érződött a játékán, hogy van még lemaradása a sérülése után, tavaly július eleje óta nem játszott tétmeccset.

Meglepő búcsút vett a világranglista-7. Daniel Goffin is, aki két mecset is nyert a Davis Kupa tavalyi döntőjében, az ATP-világbajnokságon Roger Federert is megverte. Kikapott a háromszoros Davis Kupa-győztes Fernando Verdasco is, akit a 22 éves német, Max Marterer győzött le öt szettben. Novak Djokovic és Roger Federer viszont ott van a legjobb 32 között.

Férfi egyes, 2. forduló

Sandgren (amerikai)–Wawrinka (svájci, 9.) 6:2, 6:1, 6:4

Marterer (német)–Verdasco (spanyol) 6:4, 4:6, 7:6, 3:6, 6:3

Fucsovics Márton–Querrey (amerikai, 13.) 6:4, 7:6, 4:6, 6:2

Thiem (osztrák, 5.)–Kudla (amerikai) 6:7, 3:6, 6:3, 6:2, 6:3

Mannarino (francia, 26.)–Vesely (cseh) 6:3, 7:6, 5:7, 6:3

Djokovics (szerb, 14.)–Monfils (francia) 4:6, 6:3, 6:1, 6:3

Ramos (spanyol, 21.)–Smyczek (amerikai) 6:4, 6:2, 7:6

Csung Hjeon (dél-koreai)–Medvegyev (orosz) 7:6, 6:1, 6:1

A. Zverev (német, 4.)–Gojowczyk (német) 6:1, 6:3, 4:6, 6:3

Benneteau (francia)–Goffin (belga, 7.) 1:6, 7:6, 6:1, 7:6

Fognini (olasz, 25.)–Donszkoj (orosz) 2:6, 6:3, 6:4, 6:1

Berdych (cseh, 19.)–García-López (spanyol) 6:3, 2:6, 6:2, 6:3

Del Potro (argentin, 12.)–Hacsanov (orosz) 6:4, 7:6, 6:7, 6:4

Kicker (argentin)–Lacko (szlovák) 6:2, 7:5, 1:6, 7:5

Gasquet (francia, 29.)–Sonego (olasz) 6:2, 6:2, 6:3

Federer (svájci, 2.)-Struff (német) 6:4, 6:4, 7:6

Női egyes, 2. forduló