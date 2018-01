Federer: Nagyon örülök Fucsovicsnak

A címvédő Roger Federer 6:2, 7:5, 6:4-re legyőzte a francia Richard Gasquet-t a harmadik körös mérkőzésén az Australian Openen, ezzel eldőlt, hogy a svájci lesz a nagyszerű játékkal továbbjutó Fucsovics Márton ellenfele a legjobb 16 között.

A Gasquet elleni meccs végén Fucsovicsról is kérdezték Federert. A svájci elmondta, hogy ismeri a magyar játékost, Fucsovics tavaly átjött hozzá edzeni Svájcba néhány napra.

„Nagyszerű, nagyon kedves ember"

– mondta Federer. Azt mondta, örül, hogy Fucsovics is ilyen messzire jutott az Australian Openen, és jó, hogy a hátrébb rangsorolt játékosoknak is meghozza az eredményt a sok munka. Azt is hozzátette, hogy tudja, hogy Fucsovics milyen jó az alapvonalról.

Mint írtuk, Fucsovics tavaly augusztus elején edzett három napot Federerrel Svájcban. Előtte először júniusban kereste meg Federer edzője, Ivan Ljubicic, és már a stuttgarti tenisztorna alatt is együtt edzettek.