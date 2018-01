Fucsovics: Djokovics is gratulált nekem

Magyar rekordokat állított be a legjobb magyar teniszező, de a világ legjobbja még sok neki, két óra alatt legyőzte őt. A 2. szett rövidítésig ment az AusOpenen, a magyar tenisz elmúlt 30 évének legfontosabb meccsén.

Sokan legyeskednek ilyenkor az ember körül. A 30-ba is bekerülhet a teniszikon szerint.

Fucsovics Márton óriási sikert ért el, a negyedik fordulóig jutott az idei év első tenisz Grand Slam-versenyén, az Australian Openen. A Melbourne-ből visszatérő Fucsovics és edzője, Sávolt Attila csütörtökön sajtótájékoztatón értékelte az elmúlt 35 év legjobb férfi AusOpen-teljesítményét, a magyar fétrfi tenisz utóbbi 30 évének legnagyobb sikerét.

A tornán nagy álma is teljesült azzal, hogy Roger Federer ellen játszhatott. Igaz, azon a meccsen ért véget a menetelése, de gyorsan valóra vált az a terve is, amelyet még novemberben fogalmazott meg.

Az első Grand Slam-es meccsgyőzelmére készült, amikor Sávolt magabiztosan nyugtatta: nem kell különösen készülni erre, biztosan mielőbb megszületik az első siker. Amiből aztán három nyert meccs lett.

Nem mindennapi eredmény jött össze Ausztráliában. Utolérte az egykori szövetségi kapitány, Kuharszky Zoltán rekordját, aki legutóbbi magyarként 1983-ban bejutott az Australian Open harmadik fordulójába. Beállította Baranyi Szabolcs abszolút rekordját is, aki 1973-ban nyolcaddöntőzött az Australian Openen. Fucsovics emellett az 1984-es Roland Garros óta az első magyar férfi játékos, aki a legjobb 16 közé került Grand Slamen - ez legutóbb Taróczy Balázsnak sikerült.

Fucsovics jó kedvűen találkozott a sajtóval, látszott rajta, hogy az ausztrál nyárból érkezett. Dr. Szűcs Lajos, a magyar szövetség elnöke kezdte a beszámolót és arról beszélt, hogy a sikernek mindig több keresztanyja van, ahogy fogalmazott, lassan azon is összevesznek, ki egyengette Fucsovics útját a kezdeteknél.

Fucsovics tavaly ilyenkor a 159. helyen állt a világranglistán. Az biztos, hogy a jövő hét elején már a 63. helyen fog állni.

A rengeteg munka meghozta a gyümölcsét. Az év három tornával kezdődött, Fucsovics elmondta, kiváló turnén van túl. Azzal kezdte lehet, hogy nem is bánja már, hogy Benoit Paire ellen kikapott az első tornáján, az indiai Punéban, mert így több ideje volt felkészülni Ausztráliára.

"Canberrában a Challenger-versenyen kiválóan ment, a döntőig jutottam. Papíron nagyon erős volt. Meg is ijedtem egy picit, mert nehéznek tartottam a sorsolást, de aztán jöttek a meccsek. Andreas Seppi már nagyon komoly feladat volt. Szoros meccs volt, de hát ő egy kiváló teniszező még most is."

Akkor láttam meg az Australian Open sorsolását, amikor épp bejutottam a döntőbe Canberrában. Próbáltam a versenyre koncentrálni, de azért ott volt előttem a sorsolás, aminek örültem. Úgy érkeztem az AusOpenre, hogy áttörjem a gátat, legalább egy meccs meglegyen. Négy lett belőle, Federer ellen nagyon kemény volt. Ahogy jutottam előre, egyre többen jöttek gratulálni. Persze a Federer-meccs után jöttek többen, még Djokovics is kezet fogott velem.

Beszélt a párosversenyéről is, ahol a világhírű Bryan-ikrek voltak az ellenfelek. Kiváló élmény volt ez is Fucsovics szerint, de ebből nem biztos, hogy rendszer lesz: "Egy órával a meccs előtt tudtam meg, hogy játszani kell, ennek ellenére nem is ment olyan rosszul a játék.”

Az első szettet hozták japán társával, végül szoros meccsen kaptak ki.

Sávolt Attila, aki visszatért Melbourne-be, ahol korábban sikereket ért el, elmondta: óriási utat járt be Fucsovics, a junior Grand Slam-győzelem óta idáig. A munka végre tényleg meghozta gyümölcsét. Beszélt a felkészülésről is.

„Minden meccsre másképp készültünk fel, Marci adogatójátéka nem újkeletű probléma, gondolkozunk és dolgozunk a megoldáson. Erősödni kell ebben, minél jobban kell megjátszani az első adogatásokat.”

Fucsovics a végén a következő feladatokat említette: jön a Davis Kupa Belgiumban, maga is úgy gondolja, hogy van esély a sikerre, még akkor is, ha legjobb belga, Goffin is ott lesz. Aztán jön a budapesti challenger, majd ATP 250-es és 500-as tornák (Marseille, Dubaj), illetve két 1000-es, Indian Wells és Miami. Az biztos, ezzel a ranglistahelyezéssel már nem kell selejtezőket játszania.

Menni kell tovább, irány a top50.