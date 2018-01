Babos Tímea Australian Open-győztes párosban

Érthető módon. Az oroszoknak gratulált először Babos a győztesnek járó trófea átvétele után, aki azzal folytatta, hogy remek érzés, hogy egyből győzelemmel kezdte az évet. "Csodás dolog a Rod Laver arénában játszani, különleges volt itt befejezni, köszönöm mindenkinek, aki kijött nekünk szurkolni. Ez a kedvenc Grand Slam-tornám." Végól az edző stábjának mondott köszönetet, akik segítettek, hogy a legnehezebb pillanatokból is segítettek felállni.

Mladenovic annyit tett hozzá, hogy külön öröm számára, hogy Babossal a pályán kívül is nagyon jó barátok. Hallotta ő is a magyar szurkolókat, az ő támogatásuk is sokat jelentett neki.