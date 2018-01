Drámai meccsen, kínzó hőségben nyerte az AusOpent Wozniacki

Bombaformában kezdte a másodikként kiemelt Caroline Wozniacki az Australian Open női döntőjét az első kielemt, egyben világelső Simona Halep ellen, és nagyon gyorsan elhúzott 3:0-ra az első szettben. Korábban sem a román, sem a dán teniszező nem nyert még Grand Slam-tornát egyesben, Wozniackinak a 2009-es és 2014-es US Open-döntőbe jutás, Halepnek pedig a 2014-es és 2017-es Roland Garros-döntő volt az eddigi legjobbja. Ez volt az 58. GS-döntőben, amiben a két első kiemelt találkozott, de az első, amiben mindkét fél az első GS-győzelmére készült.

Wozniacki 5:3-ig megállíthatatlannak tűnt, nem nagyon volt labda, amit ne tudott volna befutni, volt olyan 17 ütéses labdamenet, amiben nem is látszott, hogy a világelső ellen játszik. 5:3-nál viszont egy picit megtorpant, Halep semmi-negyvennél három bréklabdához jutott, és a harmadikkal márt élt is egy hosszúra sikerült Wozniacki-pörgetés után, az adogatásából pedig már ki is egyenlített.

A gyenge kezdés után viszont magára talált Halep, rövidítésre vitte az első szettet, azt viszont a dán nyerte.

A második szett már jóval kiegyensúlyozottabban indult, Halep tudta tartani Wozniackit, ám 3:2-es vezetésnél rövid ápolásra szorult a román, akinek jót is tett a kisebb szünet, 4:3 után ugyanis brékelni tudott, majd ha nehezen is, de hozta a saját adogatását, döntő szettre mentve a meccset.

A harmadik szett előtt, másfél óra játéktól látóan nagyon kifáradt mindkét döntős, ezért 10 perces hőségszünetet rendeltek el, hogy kicsit kipihenjék magukat a 32 fokos, magas páratartalommal súlyosbított hőségben.

Ekkorra látszott, hogy Halep szinte teljesen elkészült az erejével, a meleg és a pára őt viselte meg jobban, ezért a harmadik szettre Wozniacki némileg taktikát is váltott, kevesebbszer ment nyerőre, inkább csak visszaadogatta a labdákat, hogy fárassza ellenfelét. A dolog nem teljesen jött be, ugyan azonnal elvette a román első adogatását, de 2:0 után megszenvedett, és öt bréklabda hárítása után hatodik kettős hibával elvesztette az adogatását.

Innen még két brék jött sorban, Halep semmire vesztette el az adogatását, majd nyerte el Wozniackiét viszonylag simán, amivel 2:3-ra jött fel. Ez volt a fordulópont, utána nyerte saját adogatását, majd újra brékelt a román, 4:3-ra fordítva. Ekkor már Wozniackit kellett ápolni, a dán bal combját és térdét kezelték.

A kis leállás Wozniackinak jött jobban, egy brékkel visszajött, majd újra fordított, így Halep a meccsben maradásért adogathatott. Wozniacki érezte, hogy döntő pillanathoz érkeztek, mindent beleadott, és csodás labdamenet végén jutott az első meccslabdájához, amit egyből ki is használt, megnyerve első Grand Slam-címét.

Győzelmével Wozniacki átveszi majd a világranglista első helyét Haleptől, a dán utoljára 2012-ben vezette a világranglistát.

Az Australian Open 2018-as női döntőjének eredménye

Caroline Wozniaki (2., dán)-Simona Halep (1., román) 7:6, 3:6, 6:4