Babos nagyot játszott, de nem lett meg a második Grand Slam-győzelem

Babos Tímea a pénteki, női párosban elért győzelme után indiai partnerével, Rohan Bopannával az oldalán vegyespárosban is nagyon közel volt a győzelemhez, mérkőzéslabdájuk is volt a döntő tie breakben, de 2:6, 6:4, 11-9-re a Gabriela Dabrowski, Mate Pavic kettős nyerte az Australian Opent.

Babos nagyon jól, magabiztosan játszott, voltak ugyan hibái is, de fontos pillanatokat oldott meg nagyon szépen. Partnere, Bopanna sokáig megingathatatlanul szervált, de a második szett végén voltak bizonytalanabb pillanatai. Az ellenfélből a férfi párosban szombaton GS-győztes Mate Pavic szinte végig hibátlanul játszott, Dabrowski sokkal sebezhetőbb volt.

A mérkőzést percről percre követtük, itt olvashatja vissza a döntő alakulását>>>

Az első szettben mindenki hozta az adogatását, aztán Dabrowski első szervagémjénél 0-40-ről ugyan visszajött az ellenfél páros, de Baboséknak sikerült behúzni a játékot. A férfi partnerek könnyedén hozták a szerváikat, majd a játszma végén három játszmalabdát még sikerült hárítania a kanadai, horvát párosnak, de aztán Babos egy csodás fonák kereszt returnnel megcsinálta az újabb szettlabdát.

A második játszmában a magyar játékosnak is voltak nehéz pillanatai, de 0-40-ről sikerült Babosnak megfordítania az adogatását, ráadásul a legvégén ásszal zárta le a gémet. Azonban a következő adogatójátékánál Bopanna engedett el egy labdát a hálónál, bréklabda jött, Pavic pedig befejezte a röptét. Így a második játszmában az ellenfél kettős került előnybe. Dabrowski ezúttal semmire hozta a szerváját, miközben Pavic nagyon aktív lett a hálónál. A második szett végén Babos partnere, Bopanna elkezdett többet hibázgatni, a magyar játékosnak kellett húznia a kettősüket.

A 6:4-re elment második játszma után jött a döntőt lezáró, 10 megnyert pontra menő tie break. Itt Bopanna megint rontott, és rögtön minibrékelőnybe került a kanadai, horvát kettős. 6-3 volt az ellenfélnek, de Babos mindent megpróbált, végül pedig Bopanna egy szép átemeléssel visszavette a minibréket, 6-6-tal cseréltek térfelet. Innentől nagyon izgalmas volt a vége, előbb Baboséknak lett mérkőzéslabdájuk, de Pavic két ászt is bevágott, és a kanadai, horvát kettős csinálta végül meg a saját meccslabdáját.

A döntő után Babos az AusOpenen két címet is nyerő Mate Pavicot méltatta, majd megköszönte a játékot Bopannának, akivel nagyon közel kerültek a győzelemhez, de nem tudták megcsinálni. Talán majd legközelebb, bizakodott.

Babos már döntőzött egyszer Grand Slamen vegyespárosban 2015-ben, Wimbledonban, akkor simán kapott ki Alexander Peyával az oldalán a Leander Paes, Martina Hingis párostól.

Babosnak csak kicsi hiányzott a második GS-győzelméhez, de így is óriásit játszott az egész Australian Openen. Megnyerte pénteken párosban Kristina Mladenoviccsal a női párost 6:4, 6:3-ra, amivel 1984 óta nyert újra magyar játékos Grand Slamen, és történelmet is írt, hiszen ez volt a magyar tenisz első győzelme az Australian Openen. Egyesben is volt nagy skalpja, a top 10-es amerikai Coco Vandeweghe-t győzte le az első körben. Már jól zárta 2017-et is, párosban világbajnok lett.

Továbbra is Taróczy Balázs az egyetlen kétszeres GS-győztes magyar teniszező, ő 1981-ben a Roland Garroson, 1985-ben Wimbledonban nyert párosban.

Borítókép: Rohan Bopanna és Babos Tímea. Fotó: Toru Hanai / Reuters.