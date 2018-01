Federer megnyerte 20. Grand Slamjét az Australian Openen

A címvédő Roger Federer hatalmas játékkal megnyerte 20. Grand Slamjét a hatodik kiemelt Marin Čilić ellen, akit egy izgalmas, döntő szettes mérkőzésen győzött le 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1-re 3 óra 3 perc alatt az Australian Open fináléjában. Az egész tornán hatalmasat játszó svájci 36 és fél évesen 30. alkalommal volt döntős egy Grand Slamen, a rekordot jelentő hetedszer döntőzött az AusOpenen. Hatodszor győzött Melbourne-ben, amivel beérte Novak Djokovics és Roy Emerson rekordját.

A svájci nagyon magabiztos volt az egész tornán, szettveszteség nélkül jutott a döntőbe, út közben Fucsovics Mártonnal találkozott a nyolcaddöntőben. A hétfőtől már világranglista 3. Čilić is nagyot játszott Melbourne-ben, a fináléig a döntő szettjükben sérülés miatt visszalépő világelső Rafael Nadalt is le tudta győzni. A tavalyi wimbledoni döntőt pont egymás ellen játszotta Federer és Čilić, ott sima három szettben nyert a svájci, de a horvát sérüléssel is bajlódott akkor, ezért sejteni lehetett, hogy ez most nagyon más meccs lesz.

A döntőt percről percre közvetítettük, itt olvashatja vissza a mérkőzés alakulását>>>

Az első szettben abszolút fölényben volt Federer, aki nagyon magabiztosan állt ki, jól szervált, jó volt az alapvonalról, és pontot is alig engedett át Čilić-nek a szervájánál. A horvát ellenben rettentő sok ki nem kényszerített hibát ütött, és még az első adogatásai sem jöttek túl jó százalékban, a másodikakat pedig letámadta a svájci. A címvédő 24 perc alatt máris szettelőnybe került a hőség miatt behúzott tető mellett rendezett döntőben.

15 Galéria: Federer megnyerte 20. Grand Slamjét Fotó: William West

Čilić a második játszmára már feljavult, kezdte felvenni a ritmust, habár még mindig voltak rontásai. Federernek is voltak szorosabban alakuló szervagémjei, de továbbra is stabilan jól játszott. Viszont nagyon fontos volt, hogy miközben Federer három különböző játékban is eljutott bréklabdáig, ezeket mindig hárítani tudta a horvát. Čilić a rövidítésben is visszajött minibrékhátrányból, és ki tudott egyenlíteni a szetteket tekintve.

Úgy tűnt, hogy Čilić lendületbe jött a megnyert második szett után, de Federer állta a rohamát, amikor pedig hirtelen esély kínálkozott, akkor lecsapott rá a szett közepén. Nagyon jó volt az alapvonalról, Čilić pedig rontogatott, három bréklabdájából a másodikat kihasználta a svájci, 4:2-es előnybe került. Utána biztos kézzel szerválta ki a játszmát, és került egy szettre a végső győzelemtől.

Čilić a negyedik szett elején fontos pillanatokban hibázott, Federer magabiztosan került brékelőnybe. Esélye volt a duplabrékre is, de megfordította a horvát az adogatását, nem lett 3:0. A játszma közepétől sokat számított, hogy Federernek egész egyszerűen nem jöttek be az első szervái, mindössze 36 százalékban ütötte be ezeket az egész szettben. Ezzel esélyt adott Čilić-nek, aki elkezdett agresszíven támadni. Az egész mérkőzésen először tudta brékelni a svájcit, visszajött 3:3-ra, majd egy második brék után már kiszerválta a szettet.

15 Galéria: Federer megnyerte 20. Grand Slamjét Fotó: William West / AFP

A döntő szett elején is nagy nyomás alatt tudta tartani Federert, miközben egymás után ütötték a vonalakat. Két bréklabdát hárított a nagyot kiáltó svájci, akinek sikerült megfordítania a játékot, ami kulcsfontosságú volt. Egy nehéz gémben sikerült elvennie Čilić szerváját, és ugyan a horvát eljutott még egyenlőig Federer adogatásánál, de megerősítette az előnyét a svájci. Az új labdákkal adogatóként is megint nagyon hatékony lett Federer, Čilić újabb rontásaival másodszor is lebrékelte a horvátot. Innen már nagyon biztosan fejezte be, ahogy a 2017-es döntő Nadal ellen, ez is egy challange-dzsel, és centikkel a vonalat csípő labdával ért véget.

Hihetetlen. Ez egy valóra vált álom, a tündérmese folytatódik. Nagyszerű volt Ausztráliában idén, és tavaly is

– Federer elérzékenyülten mondott beszédet a döntő végén. Gratulált Čilić-nek, majd a könnyeivel küszködve köszönte meg saját csapatának, és a szurkolóknak, mielőtt újból magasba emelte a trófeát. Az örömkönnyek közben pedig hatalmas tapsot kapott a közönségtől.

Babos és Fucsovics is nagyot ment Fantasztikus Australian Opent zártak a magyar teniszezők, Babos Tímea női párosban Grand Slam-győzelemig jutott, vegyespárosban döntőzött, Fucsovics Márton pedig a legjobb 16-ig küzdötte el magát egyéniben, ott a most győztes Federertől kapott ki egy jó meccsen.

36 és fél évesen ő volt a legidősebb Grand Slam-döntős 1974 óta, amikor a 39 éves Ken Rosewall bejutott a fináléba a US Openen. Rosewall 1972-es ausztráliai győzelme óta ő a legidősebb teniszező, aki GS-et tud nyerni (az ausztrálnak ez 37 évesen sikerült akkor). Federer eddig nyolcszor nyert Wimbledonban, hatszor Ausztráliában, ötször a US Openen és egyszer a Roland Garroson.

Federer összesen négy GS-mel előzi meg Nadalt, és az összes teniszezőt nézve is csak a negyedik olyan játékos, aki legalább 20 Grand Slamet tudott nyerni. Rajta kívül ez a nőknél Margaret Courtnak (24), az Open-érában pedig csak Serena Williamsnek (23) és Steffi Grafnak (22) sikerült.

Federer egészen elképesztő formában kezdte a 2018-as évet is a tavalyi csodálatos szezonja után. Egy sérülés miatt fél évet kihagyva tért vissza tavaly év elején, és lényegében azóta szárnyal. Akkor rögtön megnyerte az Australian Opent, és aztán Wimbledonban is győzni tudott – miközben a Roland Garrost és a US Opent Rafael Nadal gyűjtötte be –, most pedig sikerült megvédenie a címét Ausztráliában.

15 Galéria: Federer megnyerte 20. Grand Slamjét Fotó: Saeed Khan

Ezzel nem mellesleg a 2.-ként nagyon közel került Rafael Nadalhoz a világranglistán. A keménypályás észak-amerikai tornákon majd sok pontot kell megvédenie, de lesz esélye arra, hogy a világelsőséget is visszaszerezze, miután a 20. Grand Slam-győzelmével sokadszorra írt megint történelmet.

Eredmény: Roger Federer (svájci, 2.) - Marin Cilic (horvát, 6.) 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1

Borítókép: Roger Federer az AusOpen döntőjében. Fotó: Thomas Peter / Reuters.