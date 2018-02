Fucsovics három órát küzdött, de kikapott a Davis-kupában

Játékosként majd edzőként is eljutott Köves Gábor világcsoportba, Fucsovics Márton meg hős lett.

Sávolt Attila nagy csörték árán is valódi profit faragott Fucsovics Mártonból, aki mélyről indult, de már Federer is akart vele edzeni. Karrierje csak most kezdődik igazán.

6:3, 6:3, 6:2-re győzte le harmadik fordulós ellenfelét. Federerrel játszhat, ha a svájci is továbbjut.

A magyar Davis-kupa-csapat az oroszok elleni bravúr után a világcsoportban a belgákkal játszik. A világranglista hetedikje náluk van, de így is van esély a győzelemre. A sorsolásunk kedvező.

Vereséggel kezdődött a Belgium-Magyarország Davis-kupa világcsoport nyolcaddöntő. Pont azt a meccset veszítettük el, amelyet egyeseben a legkönnyebben nyerhetőnek tűnt. A legjobb magyar Fucsovics Márton három óra és három perc alatt 3-1-re (4:6, 6:4, 6:7, 3:6) kapott ki a második számú belgától, Ruben Bemelmanstól, ezzel a tavalyi döntős 1-0-ra vezet. A mérkőzés közvetítését itt olvashatják újra.

Két kőkemény belga adogatóponttal és győztes játékkal kezdődött a meccs. Bár gyorsan egyenlített Fucsovics, mintha egy kicsit beragadt volna az elején, 1:1 után nagyon elhúzott a Bemelmans, 4:1 volt már javára, ezután talált magára a magyar.

Fucsovics előbb visszabrékelt, aztán egyenlített is. Sajnos a végjáték nem sikerült jól. A belga egy remek adogatójátékkal jött vissza a meccsbe, aztán viszont Bemelmansnak volt három játszmalabdája, Fucsovics kettőt hárított, a harmadik viszont egy rossz tenyeressel messze elment, ahogy az első játszma is.

A második szett 4: 4 -ig fej fej mellett ment, többnyire arról szólt, hogy Bemelmans nagyon simán hozta az adogatójátékát, míg Fucsovics rettenetesen megküzdött azokkal. A negyedik játék is úgy, jött, hogy a magyar teniszező bréklabdákat hárított, de megcsinálta és végül egyenlített. Majd a lehető legjobbkor jött a brék, ami után már csak ki kellett szerválni a belgát, 30-30 után ez sikerült is, egyenes nyerővel hozta a szettet.

A harmadik szettben 2:2-ig másolták az előző játszmát. Mindketten nagyon simán nyerték az adogatásaikat. Majd Bemelmansnak kellett bréklabdát hárítani. Sőt 6:6-ig is egyformán dolgozott a két teniszező, a fogadójáték addig nem volt kimagasló, bár nem egyszer dolgoztatták meg egymást, akár az alapvonalról, akár a hálónál, volt, hogy Fucsovics három hálójátékot is kivédekezett.

A szett aztán tie breakben dőlt el, nem a mi javunkra. Volt benne minibrék, majd egy magyar ápolás, egyik ütésnél felhorzsolódott Fucsovics térde és azt kellett lekezelni. A közjáték nem zavarta meg Bemelmanst, 6-2-re húzott el, lehetetlen helyzetbe hozva ezzel Fucsovicsot, aki három labdát is hárított, de a végén a belga kivárásra játszott, végül a hálóba is ment a magyar labda, 7:6-tal Bemelmansé lett ez a szett is.

A negyedik játszma is egy könnyed magyar adogatójátékkal kezdődött. Majd egy sokkal nehezebbel folytatódott, a belgának két bréklabdáját is hárítani kellett a 2:1-hez. Amikor a legjobban kellett volna az adogatásokra figyelni, akkor jött megint egy belga brék és Bemelmans 4:3 után adogathatott. Ráadásul az egyik labdamenetben Fucsovics el is csúszott, másodpercekig feküdt a földön, folytatta, de simán elbukta a fogadójátékot. Nagyon fontos adogatás következett. Fucsovics feszült volt, Bemelmans három bréklabdához jutott, csak az elsőt sikerült hárítani.

Fucsovics a meccs után annyit mondott, hogy nem volt százszázalékos állapotban, nem tudott úgy felkészülni a meccsre, ahogyan azt szerette volna, de a belga szenzációsan játszott.

Volt ez a lábsérülésem amit még az Australian Openen szedtem össze. És összességében nem is meccsen, hanem a felkészülésben zavart. Ez egy olyan sérülés, amivel pár hetet kellene pihenni, az első két szettben éreztem, de akkor is csak egy-két ütésnél, hogy iszonyatosan fáj, de utána már nem annyira. Volt ennek a meccsnek egy fordulópontja, ha a harmadik szettben többet sikerül brékelni, akkor nem jutunk el a tie brékig és akkor én nyerhettem volna négy szettben.

"Azt gondolom Bemelmans kihozta magából a maximumot. Nagyszerű érzés hazai közönség ellen játszani és nagyon nagy hangulatot teremtettek a hazai szurkolók. Szóval remek volt az ellenfél, a hálónál is kiválóan játszott, ma ennyire futotta ellene. Hiába nyertem korábban Challenger versenyeken kétszer is ellene, a körülmények az ő javára döntöttek. - mondta a sajtókonferencián Fucsovics Márton."

Az elején nem adta meg könnyen magát a világranglistán 227. helyen álló Balázs Attila az ellen a David Goffin ellen, aki viszont jelenleg a világon a hetedik legjobb. De végül a belga a rutinjával múlta felül Balázst, akinél fizikai probléma nem volt, inkább a meccsrutin hiányzott, hiszen november 13-a óta csak januárban, egy koblenzi Challengeren indult, de egyből kikapott.

Az első szettben – volt, hogy nullára – de 2:2-ig megvolt az adogatójáték. Aztán egy Goffin-brék után a brék után a belga hihetetlen magabiztosan adogatott és végül nullára nyerve kiszerválta a szettet. Balázs kezdte a második szettet is és a forgatókönyv nem változott, megint 2:2 után jött belga brékje, azután pedig megint egy hihetetlen magabiztos adogatójátékkal ismét 6:4 oda.

A harmadik szett már az elején eldőlt. Balázs egyből bukta az adogatójátékát, majd egy nagyon hosszú játék után a másodikat is, így gyakorlatilag percek alatt 3:0-ra vezetett Goffin, majd szokása szerint az adogatásával már 4:0 volt. Egészen hihetetlen volt ez a mutatója, első szerváinak a majdnem 95 százalékát nyerte meg. Mosolygott is a belgák kapitánya, ezúttal már a padon ülve. Balázs is feladta már a meccset, megint elbukta az adogatást, majd Goffin egy óra 32 perc alatt 6:0-ra nyert.

Az első nap után tehát 0-2-re állunk a Davis-kupa tavalyi döntőse ellen. Szombaton talán több örömünk lesz, a párosunk tényleg erősebbnek tűnik.

Belgium-Magyarország 2-0 - állás az első nap után

Ruben Bemelmans-Fucsovics Márton 6:4, 4:6, 7:6 (7-5), 6:3

David Goffin-Balázs Attila 6:4, 6:4, 6:0

szombat, 14.30:

Julien Cagnina, Joris De Loore-Fucsovics Márton, Balázs Attila

vasárnap, 13.30:

David Goffin-Fucsovics Márton

Ruben Bemelmans-Balázs Attila

Borítókép: A magyar (j) és a belga csapat tagjai a Belgium – Magyarország tenisz Davis Kupa világcsoportjában játszott nyolcaddöntő mérkőzés előtt Liege-ben 2018. február 2-án. A csapat tagjai balról jobbra: Köves Gábor kapitány, Fucsovics Márton, Balázs Attila, Piros Zsombor, Valkusz Máté és Borsos Gábor. (MTI/EPA/Julien Warnand)