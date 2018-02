Nagy csatában kaptunk ki a Davis-kupában

Magyarország vereséget szenvedett a Davis-kupa világcsoportjának legjobb nyolc közé jutásáért. Fucsovics Márton nagyot küzdve kapott ki a világ hetedik legjobbjától, David Goffentól 3-1-re. Ezzel az is eldőlt, hogy a belgák már behozhatatlan, 3-1-es előnyre tettek szert, az utolsó meccstől függetlenül a nyolcba jutottak.

Fucsovics Márton hétórányi tenisszel a lábában érkezett a meccsre, és ez meg is látszott az első szettben mutatott teljesítményén. David Goffin szombaton a kispadról nézte végig csapattársai párosvereségét, így sokkal pihentebb volt.

A legnagyobb gond a magyar adogatásaival voltak. Goffin Fucsovics második adogatásait közel kilencvenszázalékos hatékonysággal ütötte be, míg a magyar szervagémjeiben rengeteg volt a hiba. Egy ilyenbe került végül az első szett is. Kettős hiba után két bréklabdája volt a belgának, és be is húzta ezekből a játszmát.

A második szett viszont kiváló szervajátékkal kezdődött. Fucsovics jól is fogadott, bár nem jutott brékponthoz – a meccs addigi szakaszáig is csak összesen egyhez – majdnem összejött neki a gém. Aztán nagyon könnyű adogatással egyenlített.

Megint fej fej mellett haladtak, a magyar játékos nem tudott fogatójátékot nyerni és 5:4-nél megtörtént az, ami az előző játszmában is. Fucsovics adogatását elvette a belga. Hiába küzdött a fáradtabb magyar, egy ilyen játékos ellen kétszer ennyi erő is kevés lehetett volna. 2-0-ra vezetett Goffin.

A harmadik szettben aztán végre Fucsovics is bréklabdáig jutott, kettő is volt belőle, a második már sikeres volt. Erőre is kapott Fucsovics, és látványos tenisszel szórakoztatták a tömött lelátó népét.

Már azt is öröm volt nézni, ahogy elveszi – a meccs során először – ellenfele adogatását, de az, hogy a szettért fogadva megismétli ezt, az már különösen. Nagyot javulva szépített a meccsen.

Aztán a negyedik szett nagyon gyorsan eldőlt. Az elején szerzett fogadóelőnyét Goffin megduplázta. Fucsovics egyre fáradtabban játszott, ellenfele pedig a meccsért fogadott, két meccslabdája is volt, de ezt még a játékosunk kivédekezte.

Következett Goffin adogatása és 30-semmi után Fucsovics csinált úgy három pontot, hogy kétszer a belga szélesre ütötte. Hiába volt még egy bréklabdánk, ezt Goffin hárította, majd kiszerválta a meccset. Fucsovics nagyot küzdött, de a végére elfáradt és a rutin érvényesült.

Fucsovics a meccs végén megköszönte kilátogató magyar szurkolóknak a buzdítást, majd azt mondta:

Nagyon remélem, hogy szeptemberben sikerül kiharcolni a világcsoportban maradást, mert itt vagyunk mi jó helyen.

Magyarország így nem jutott tovább, de szomorúságra semmi ok. A világ harmadikja, a tavalyi döntős ellen meccset nyertünk, Fucsovics szettet vett el a világ 7. legjobbjától. Következik szeptemberben a meccs a világcsoportban maradásért. Az, hogy ki ellen majd csak április elején dől el.

"Úgy érzem ma sokkal jobban játszottam, mint pénteken, akkor még nem éreztem a pályát, az ütéseket. Az első szettben még fel kellett vennem a ritmust, aztán úgy éreztem partiban voltam vele, de Goffin nem véletlen top10-es játékos, aki az ellenfél bréklabdájánál három ászt tud ütni, az méltán kerül a világ legjobbjai közé.

A fáradtság is számított, de úgy érzem gyorsan átszaladt rajtam. Nem biztos, hogy kipihenve is ennél szorosabb meccs lett volna. Kiválóan adogatott, nem volt kifejezetten gyors, de nagyon stabil teniszt játszott. Most egyből utazunk haza, szerdán már Balázs Attila ellen kezdek a budapesti Challenger-tornán." - mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón Fucsovics.

A legvége azért jól sikerült. Piros Zsomborra és Julien Cagninára várt a meccs befejezése. Az 521. helyen álló magyar fiatal jól kezdett a nála sokkal előrébb álló, 248. belga ellen, 4:3-as magyar vezetésig mind a két játékos hozta az adogatását, aztán Piros brékelt, és szépen kiszerválta ellenfelét 26 perc alatt megnyerte a a két győztes legig tartó meccset. A másodikat már a legvégéig húzták, 6:6 után jött a rövidítés, a belga nem nagyon találta el a pályát, 5-1-nél cseréltek térfelet. Öt meccslabdája lett Pirosnak, kettőt tudott háritani Cagnina, magyar győzelemmel ért véget a belgák elleni Davis-kupa.

Davis-kupa, Világcsoport, nyolcaddöntő

Belgium-Magyarország 3-1

3. nap, egyes: David Goffin-Fucsovics Márton 3-1 (7:5, 6:4, 3:6, 6:2), Julien Cagnina-Piros Zsombor 3:6, 6:7 (3)

Borítókép: Julien Warnand / MTI / EPA.