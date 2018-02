Fucsovics nyerte a budapesti magyar rangadót

Igazi kuriózummal, egy magyar rangadóval folytatódott a Budapest Challenger tenisztorna. A múlt hét végén még a Davis-kupa-döntős belgákat megállítani igyekvő Fucsovics Márton és Balázs Attila a sors szerencsétlen alakulása miatt egymás ellen kezdték az év legjelentősebb hazai férfi tenisztornáját. Ez volt az egymás elleni második meccsük. Fucsovics két szettben 1 óra 13 perc alatt nyert 7:5, 6:0-ra.

A formákat nézve mind a két játékosunk sokra hivatott lett volna a tornán, de az egyiknek muszáj volt búcsúznia. Balázs Attila óriási becsvággyal kezdett, egészen kiváló támadójátékot mutatott be, a legjobb magyar, Fucsovics inkább védekezésre, sőt kapaszkodásra kényszerült az elején. Balázs 2:1-es vezetés után brékelt, majd a saját szerváját is hozva tekintélyes, 4:1-es előnyre tett szert. Sőt még 5:2-re is vezetett, vagyis az első szettért fogadott.

Itt kapcsolódott be a meccsbe Fucsovics, akin még mindig érezni lehetett a belgiumi fáradtságot, egyre több nyerőt ütött. A tenyereseit nehezen tudta fogadni Balázs. Pedig a két játékos sok újat nem tudott mutatni egymásnak, hiszen évek óta a magyar Davis-kupa-válogatott gerincét alkotják.

Mégis Fucsovics tudott előhúzni valami újat, 2:5 után kétszer brékelt, öt gémet nyert egymás után, abszolút dominálva, semmire nyerte a 12. játékot, így 47 perc alatt 7:5-re húzta be az első játszmát.

A második szettben aztán dominált Fucsovics nagyobb játéktudása és rutinja. Sőt. Ahogy javult fel Fucsovics, úgy esett vissza Balázs. 23 perc telt el ebből a játékrészből, és Fucsovics már 5-0-ra vezetett. Brékkel kezdett, majd még kétszer elvette Balázs adogatását. A harmadik gémben volt a legnagyobb csata, és amikor azt Balázs elveszítette, lehet, hogy fel is adta a meccset. A harmadik brék után Fucsovics semmire nyerte az adogatását, 11 játékot nyert egymás után a torna tavalyi döntőse.

Nem jellemző, hogy két magyar egymás ellen meccsel ATP-tornán, Fucsovics és Balázs eddig egyetlen versenyen találkozott egymással. Tavaly, a Genovában rendezett challenger negyeddöntőjében játszott a két magyar. Akkor is Fucsovics nyert 6:7, 6:2, 7:5 arányban, Fucsovics aztán a későbbi győztes Sztefanosz Cicipasz ellen feladta az elődöntőt.

Fucsovics a második körben a 20 éves, világranglistán 225. lengyel Hubert Hurkacz ellen folytatja a negyeddöntőbe jutásért. Óriási eredmény, hogy a szabadkártyával induló Borsos Gábor legyőzte a selejtezőből feljutó olasz Andrea Pellegrinót és a nyolcaddöntőbe jutott. Ők ketten maradtak magyarok a budapesti torna egyéni versenyében.

Hungarian Open, 2. nap, 1. forduló