Federer már 36 éves, de soha nem kezdte még ilyen jól az évet

A világelső Roger Federer nem könnyű meccsen, de szett- és brékhátrányból fordítva 5:7, 6:4, 6:4-re legyőzte a fiatal horvát Borna Coric-ot az Indian Wells-i torna elődöntőjében. A svájci 2 óra 20 perc alatt nyerte meg az idei szezonban zsinórban 17. meccsét.

Ez azt is jelenti, hogy 36 évesen a legjobb szezonkezdését mutatta be – korábban 2006 volt a legjobbja, akkor az első 16 meccsén maradt veretlen.

Coric Federer fonákját erőltette, és ezekbe a meccs első felében hibázgatott is a svájci. A horvát 5:5-nél tudott brékelni az első szettben, és meg is nyerte a játszmát, ráadásul a második elején is előnybe került. 4:2-re is vezetett Coric a második szettben, de Federer visszajött, megfordította a játszmát.

A döntő szett is küzdelmesen alakult, Coric rögtön az elején brékelőnybe került, de Federer visszavette az adogatását. A horvát 3:3-nál megint elvette Federer szerváját, de innen már nem nyert több gémet a meccsen.

A svájci vasárnap rekordot jelentő hatodik Indian Wells-i trófeájáért játszik majd, most 5-5 győzelemmel állnak Novak Djokoviccsal. Az ellenfele majd Juan-Martín del Potro vagy Milos Raonic lesz.