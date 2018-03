Taróczy óta nem volt ennyire elől magyar

Fucsovics Márton öt helyet javítva, pályafutása legjobbjaként a 60. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, melyet továbbra is a svájci Roger Federer vezet.

26 éves magyar játékos a múlt héten az elődöntőben esett ki az egyesült államokbeli Irvingben rendezett, 150 ezer dollár összdíjazású tornán, sez elég volt ahhoz, hogy előrelépjen. Eddigi legjobbja a 62. hely volt, ezt február elejétől néhány hétig birtokolta.

Taróczy Balázs és 1985. július 14-e óta nem volt ennyire előkelő helyen jegyzett magyar férfi teniszező a világranglistán. Wimbledon- és Roland Garros-győztes teniszezőnk karrierje csúcsún a 12. helyen is állt (1982. április 5-én). Fucsovics szerdától Miamiban, egy ATP ezres torna főtábláján folytatja. Erről is beszélt:

„Megérte átjönni a texasi versenyre, hiszen az elődöntőbe jutással karrierem legjobb helyezését könyvelhetem el – mondta még az elődöntő előtt, Fucsovics Márton a saját honlapján. – Jól megy a játék, a szél egy kicsit zavaró, de szombattól már kisebb lesz, cserében eső várható... Játékban vagyok, és bármeddig is jutok, lesz idő átmenni Miamiba, ahol csak szerdán kezdődik a főtábla. Azért is jó, hogy itt vagyunk, mert van lehetőség a kikapcsolódásra is. A pályák a szállodához tartoznak, hatalmas golfpálya is található az udvarán, Sávolt Attilával olykor golfkocsira pattanva autókázunk, a szoba teraszáról pedig éppen a medencére látni. Úgyhogy minden rendben van, és szeretnék még meccseket is nyerni.”

Federer címvédőként kikapott vasárnap Juan Martin del Potrótól az Indian Wells-i verseny döntőjében, így bár megtartotta vezető helyét, az előnye jelentősen csökkent a második helyen álló, spanyol Rafael Nadallal szemben. A győztes argentin játékos két helyet javítva feljött a hatodik pozícióba a világranglistán. (Index / MTI)

Férfi tenisz-világranglista

1. ( 1.) Roger Federer (svájci) 9660 pont

2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 9370

3. ( 3.) Marin Cilic (horvát) 4905

4. ( 4.) Grigor Dimitrov (bolgár) 4600

5. ( 5.) Alexander Zverev (német) 4505

6. ( 8.) Juan Martin del Potro (argentin) 4155

7. ( 6.) Dominic Thiem (osztrák) 3675

8. ( 9.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 3235

9. ( 7.) David Goffin (belga) 3190

10. (12.) Lucas Pouille (francia) 2420

11. (10.) Jack Sock (amerikai) 2335

12. (13.) Novak Djokovic (szerb) 2300

13. (15.) Tomas Berdych (cseh) 2275

14. (21.) Sam Querrey (amerikai) 2265

15. (16.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2255

...60. (65.) Fucsovics Márton 871

...203. (208.) Balázs Attila 277

Babos Tímea négy helyet rontott, és így a 47. a női teniszezők világranglistáján, amelyet továbbra is a román Simona Halep vezet. Az Indian Wells-i szupertornán vasárnap győztes japán Oszaka Naomi 22 helyet lépett előre, és jelenleg a 22. a rangsorban. Döntőbeli ellenfele, az orosz Darja Kaszatkina nyolc helyet javított, így most a 11. pozíciót foglalja el.

Női tenisz-világranglista