Babos fárasztó harc végén lett negyeddöntős Mexikóban

Babos Tímea újra negyeddöntőt játszik a monterrey-i tenisztornán, ahol három játszmában, fordulatos meccsen győzte le a brit Naomy Broadyt.

A negyedik helyen kiemelt Babos az első játszmát viszonylag könnyen hozta, 6:3-ra nyert. A másodikban már nagyot kellett küzdenie a feljavuló Broadyval. A szettben tie-breakig mentek, a magyar játékos ellenfele szervájának elnyerésével kezdett, de a brit egyenlített. Babos újra előnybe került, 6-5-nél meccslabdája is volt, de Broady hárítani tudta, végül behúzta a szettet.

A döntő játszma is szoros volt, 5:5 után Babos 40-15-re ment el, de nem tudta gyorsan lezárni a gémet, bréklabdát kellett hárítania. A következő gémben fogadóként jutott három meccslabdához, amiből a másodikat be is ütötte. Megnyerte a 2 óra 17 percig tartó meccset.

2012, 2013 és 2017 után negyedszer jutott a negyeddöntőbe Monterreyben.



nyolcaddöntők: