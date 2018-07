Federer a 21. Grand Slamjére hajt Wimbledonban

Hétfőn kezdődik az év harmadik Grand Slamje, a legnagyobb hagyományokkal bíró Wimbledon. A füves pályás tornán Roger Federer a kilencedik győzelmére, összesen pedig 21. Grand Slamjére hajt. A tökéletes salakszezont záró, világelső Rafael Nadal, és a régi formájához közelebb kerülő Novak Djokovics is ott van a nagy négyesből, a csípőműtétjéből visszatérő Andy Murray viszont az utolsó pillanatban mégis visszalépett.

A nőknél Serena Williams újból kiemelt, a világelső Simona Halep Garros-győzelemmel, de kisebb sérüléssel érkezett, Garbiñe Muguruza pedig címvédésre készül. Fucsovics Márton egy combsérülés után kezdi meg a tornát, Babos Tímea francia partnerével az első kiemelt párosban.

Federer rápihent a füves tornákra

A legnagyobb esélyes megint az augusztusban 37 éves, címvédő Roger Federer, aki nagyon jó formában kezdte az évet, megnyerte az Australian Opent, és ezzel 20. Grand Slamjét, és visszaszerezte a világelsőséget is, amit azóta oda-vissza adogatnak egymásnak Nadallal. Az elbukott Indian Wells-i döntő és a korai miami búcsú után viszont jelezte, hogy több pihenésre van szüksége, ezért ismét kihagyta az egész salakszezont.

Federer így már a salakos tornák alatt is a füves pályákra készülhetett. Tavaly ez bejött a svájcinak, a szintén megnyert AusOpen után Wimbledonban is győzött, Marin Cilic-et verte a döntőben. Federer most a felvezető tornák közül megnyerte Stuttgartot a 2016-ös wimbledoni döntős Milos Raonic ellen, Halléban viszont nem tudta begyűjteni tizedik győzelmét is, a 21 éves horvát Borna Coric meg tudta lepni három szettben.

Federernek a káprázatos pontok mellé ezúttal voltak küzdelmesebb meccsei is a felvezetés alatt, de jól sikerült a felkészülése. Wimbledonban a torna előtt azt mondta, hogy

már kipihente a 12 nap alatt lejátszott 9 meccset, és jó formában érzi magát.

A londoni GS-en nem teljesen a világranglista alapján osztják a kiemeléseket, így nem Nadal, hanem Federer lett az első kiemelt. A negyedik körben ugyan újra találkozhat Coric-csal, a negyeddöntőben azonban papíron csak az ellene nem igazán veszélyes Kevin Anderson lehetne a legmagasabban kiemelt ellenfele. Az elődöntőben viszont a harmadik kiemelt, a tavalyi Wimbledon után az AusOpenen is Federertől kikapó Cilic jöhet szembe vele.

Nadal felvezető torna nélkül kezd

A világelső Rafael Nadalnak az Australian Open negyeddöntőjét sérülés miatt fel kellett adnia, de aztán a salakszezonra megint újult erővel tért vissza. Hatalmasat játszott, tizenegyedszer nyert Monte-Carlóban és Barcelonában és nyolcadszor Rómában. Majd pedig jött a Roland Garros, ahol 11. alkalommal győzött, tovább építve ezzel saját rekordját. 2018-ban eddig harminc meccset megnyert, és csak kétszer kapott ki.

Nadal most sem játszott füves pályán felvezető tornát Wimbledon előtt, azt mondta, hogy pihenésre volt leginkább szüksége a salakszezon után. Nadal tavaly a negyedik körben kapott ki, és most is vannak kérdőjelek azzal kapcsolatban, hogy meddig juthat el első itteni győzelmének, a 2008-as Federer-Nadal-döntőnek – amit sokan minden idők legjobb teniszmeccsének tartanak – a tizedik évfordulóján.

Most sokkal jobb esélye van a tavalyinál tovább menetelni: a sorsolásnál elkerült sok nagy adogatót, habár a harmadik körben találkozhat például az eastbourne-i tornát megnyerő Mischa Zverevvel, és a 11. kiemelt Diego Schwartzman is meg tudta már lepni a Garroson a spanyolt. A negyeddöntőben Juan-Martín del Potro vagy David Goffin lehet a legmagasabban kiemelt ellenfele, míg az elődöntőben papíron a Garros-döntős Dominic Thiem, vagy a negyedik kiemelt, 21 éves Alexander Zverev (a másik Zverev öccse) is ott lehet a másik oldalon.

Djokovics egyre stabilabb

Szintén Nadal ágára került Novak Djokovics is, aki tavaly sérüléssel bajlódott, pont a wimbledoni negyeddöntője után kellett kihagynia a szezon további részét. Könyökműtéten esett át, és egészen a világranglista 22. helyéig csúszott vissza. Év elején az Australian Openen a negyedik körig jutott, aztán a salakszezonban kezdett biztatóbb formát mutatni, a Garroson negyeddöntős volt.

Djokovics a Queen's Clubban rendezett füves tornán is nagyot játszott, de azért még az is látszott, hogy nem tudja stabilan megidézni a régi világelső teniszét. A döntőben volt esélye a győzelemre, de végül Cilic tudta behúzni ellene a tornát. Djokovics ettől függetlenül bizakodva vághat neki Wimbledonnak, ahol Thiemmel a negyedik körben, Zverevvel a negyeddöntőben találkozhatna. Az elődöntőben pedig akár egy Nadal-Djokovics is összejöhetne, de ez azért most jóval kiszámíthatatlanabb, mint néhány éve lett volna.

Murray ott volt, de visszalépett

Úgy tűnt, hogy Wimbledon ott lesz Andy Murray is, de a skót vasárnap délután a Facebookján jelentette be, hogy kénytelen visszalépni. Murray a tavalyi Wimbledon óta sérült, januárban csípőműtéten esett át, ebből tért most vissza az elmúlt hetekben. Eastbourne-ben már játszott, és sikerült is legyőznie a szintén sérülés után lábadozó Stan Wawrinkát. Most a csapatával úgy ítélték meg, hogy a három nyert szettre menő mérkőzések még túl koraiak lennének neki, így inkább az észak-amerikai keménypályás szezonra készül már Wimbledon alatt. Murray helyett így egyébként szerencsés vesztesként a tajvani Jason Jung került fel a főtáblára.

Cilic sokáig juthat

A nagy négyesen túlnézve nagyon jó esélyei lehetnek sokáig jutni a harmadik kiemelt Marin Cilic-nek is. A Garros salakján ugyan csak negyeddöntőig jutott, de már tavaly is nagyszerűen játszott Wimbledonban, és az Australian Openen is csak Federertől kapott ki a döntőben. A nagyot szerváló horvát Queen's Clubban pedig meg tudta nyerni a felvezető tornát Djokovics ellen.

Wawrinka a térdműtétjei után próbál újra formába lendülni, az első körben mindjárt egy elég látványos összecsapás ígérkezik az egykezes fonákok között, miután a hatodik kiemelt Grigor Dimitrovval találkozik, aki 2014-ben elődöntős volt Wimbledonban. Dimitrov nagyszerűen zárta a tavalyi évet, de 2018-ban sokkal hullámzóbb teljesítményt nyújt.

Zverev és Thiem is beleszólhat

A feltörekvő, idén eddig Nadalnál és Federernél is több meccset nyerő Alexander Zverevnek megtört a jég, a Garroson először sikerült egy Grand Slamen is negyeddöntőbe jutnia, de odáig túl sokszor kellett öt szettben fordítania. Füvön Halléban indult, de pont a későbbi győztes Coric-tól kapott ki rögtön az első meccsén. Arra a kérdésre, hogy meddig juthat Wimbledonban azt mondta, hogy nincs olyan kör, amivel már elégedett lenne.

„Van egy kupa a végén, amit vagy megnyerek idén, vagy nem, de a célom az, hogy egyszer megnyerjem"

– mondta. Zverev dolgát az is nehezítheti, hogy már a harmadik körben összekerülhet a görög származású ausztrállal, Nick Kyrgiosszal is, aki veszélyes ellenfél füvön.

Halle nem sikerült jól a Garroson döntős Thiemnek sem, hamar kiesett. Az osztrák kedvenc borításán, a salakon két elődöntő után jutott a fináléba idén, viszont Wimbledonban eddig negyedik kör a legjobbja, és az is kérdés, hogy a neki is kimerítő salakszezon után tud-e rögtön jól játszani füvön is. A negyeddöntőben mindenesetre megint találkozhatnának a Garroshoz hasonlóan Zverevvel is, ha mindketten el tudnak jutni odáig.

Többesélyes a nőknél

A nőknél a 23-szoros Grand Slam-bajnok Serena Williamsnél megint az az egyik tét, hogy beéri-e Margaret Courtot az örökranglistán, de a szülés után visszatérő amerikai a Garroson egyelőre csak a negyedik körig jutott. Előzetesen vita lett abból, hogy Williams a 183. világranglista helye ellenére a 25. kiemelést kapta, de a szervezők szerint ez kijárt a 7-szeres bajnoknak.

A világelső Simona Halepnek három elveszített GS-finálé után a Roland Garroson sikerült megnyernie első Grand Slamjét, és nagy formában volt. A román azonban Serena Williamshez hasonlóan nem játszott felvezető tornát, mivel gond volt az Achilles-ével. Halepnek volt egy elődöntője még 2014-ből, de az elmúlt két évben negyeddöntőig tudott csak jutni Wimbledonban, ami nem feltétlenül fekszik neki, de ettől még sokan az egyik legnagyobb esélyesnek tartják.

A címvédő viszont Garbiñe Muguruza, aki az elmúlt három évben mindig bejutott vagy a Roland Garroson, vagy Wimbledonban a döntőbe - idén a párizsi elődöntőben kapott ki Haleptől. A füves pályás felvezetése nem sikerült jól, Birminghamben hamar kiesett, de a spanyol ettől még címvédésre készül.

Az Australian Openen győztes Caroline Wozniackinak Wimbledon a leggyengébb Grand Slamje, ellenben egy eastbourne-i tornagyőzelemmel érkezett. Érdemes lehet figyelni a cseh Petra Kvitovára is, aki korábban kétszer győzött Wimbledonban, és idén öt tornagyőzelme van, viszont sérülés miatt kellett visszalépnie Eastbourne-ben.

Babos az első kiemelt párosban

A ranglistán most 50. Fucsovics Mártonnak nagyszerű éve van, az Australian Openen a negyedik körig jutott, Genfben megnyerte élete első ATP-tornáját, és utána a Garroson is menni tudott egy kört. Halléban viszont a nyitókörös meccsét combsérülés miatt kellett feladnia, és a héten Wimbledonban is még óvatosan edzett. Fucsovics Wimbledonban lett junior bajnok, de a profik között még nem tudott túljutni eddig az első körön. Nem kapott könnyű sorsolást, a veterán, 36 éves franciával, Julien Benneteau-val kezd (64. a ranglistán), majd pedig Fernando Verdasco vagy Frances Tiafoe következhetne.

A világranglistán 37. Babos Tímea egyesben Birminghamben és Eastbourne-ben is első körös volt, Wimbledonban eddig második kör a legjobbja. Ezúttal a ranglista 34. ukrán Leszja Curenkót kapta az első körben. Babos viszont párosban is érdekelt, Kristina Mladenovic-csal az oldalán az első kiemeltként kezdik a tornát. Együtt nyerték egyébként meg év elején az Australian Opent párosban, és egy hete Birminghamben is győzni tudtak.