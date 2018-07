Történelmi pillanat: Babos vezeti majd a világranglistát párosban

Nem nagyon megy egyesben, párosban viszont olyat tesz Babos Tímea, amely korábban egyetlen magyar teniszezőnek sem sikerült. Július 16-tól, női párosban ő vezeti majd világranglistát. Ehhez három eredménynek kellett kedvezően alakulnia, de úgy is alakult.

A tajvani Can Latisa és az orosz Jekatyerina Makarova már a második körben kiesett, Hlavacková és Barbora Strycová pedig a nyolcaddöntőben esett ki, míg Babos, párján a francia Kristina Mladenovával hétfőn lép pályára a legjobb nyolcba jutásért a belga Kirsten Flipkens és a román Monica Niculescu ellen. Akármi is lesz a meccs vége, Babos az első helyen kezdi a jövő hetet.

Babos a szezon előtti sajtótájékoztatón, könnyek között mesélte el, hogy mit jelentett számára tavaly, a WTA páros-viilágbajnokságon, Andrea Hlavácková oldalán elnyert aranyérem. Szóba kerül akkor az egyéni karrierje is, amelyről úgy nyilatkozott akkor, hogy még mindig az az elsőszámú cél.

Ehhez képest ebben a szezonban egyéniben 32 meccse volt idáig, aminek a felét nyerte meg. A Tajvan Opent megnyerte, Monterreyben döntős volt, míg Szencsenben a legjobb nyolcig jutott. Miközben párosban sorban jöttek a sikerek.

Az Australian Opent és Briminghamet Mladenoviccsal megnyerte, döntőt játszott Madridban, elődöntős volt Tajvanon, Indian Wellsben. Most pedig már a legjobb 16-ban van. Babos a párosról egyszer azt mondta, nagyon fontos számára ez a játék is, most pedig eljutott oda, ahová magyar teniszező még soha. Babos egyesben a 38., a világranglistán