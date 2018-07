Djokovics hatalmas meccsen legyőzte Nadalt, két év után újra Grand Slam-döntős

Novak Djokovics és Rafael Nadal szombaton fejezte be a még pénteken a szerb 2:1-es szettelőnyénél félbeszakadt elődöntőjét Wimbledonban. Döntő szettet és ott hatalmas, a legjobbjukat idéző teniszt hozott a meccs végjátéka, végül Djokovics nyert 6:3, 4:6, 7:6, 3:6, 10:8-ra, és a 2016-os US Open után újból Grand Slam-döntőt játszik.

A pénteki meccset az elhúzódó első elődöntő miatt kezdték behúzott tetővel és lámpafény mellett, így szintén behúzott tető mellett fejezték be szombaton is. Már a meccs első felében is látványos pontokat játszottak, de a szombati befejezés még csodásabb játékot hozott, a legvégére már a régi nagy összecsapásaikat idézve tudtak egymásra licitálni.

Rögtön Djokovics jutott bréklabdákhoz, de Nadal egy maratoni, tizenöt percig tartó gémben megfordította az adogatását. Aztán agresszív játékkal el is tudta venni a szerbét, és semmire mellérakta a sajátját. 3:0 volt, de Djokovics hozta a szerváját, majd pedig Nadal hibáinak köszönhetően is vissza tudott jönni. Akkor viszont már dühösen csapkodta a cipőjét, amikor 4:3-nál megint bukta az adogatását. Hiába volt három bréklabdája neki is, Nadal nagyon koncentrált játékkal öt pontot nyert zsinórban, és végül egy ásszal zárta le a szettet.

A döntő szett közepén mindketten nagyon biztosan hozták az adogatásaikat, 4:3-nál viszont Djokovics bréklabdához jutott. Nadal megoldotta, megfordította a gémet. Aztán Djokovics három rontásával Nadal jutott két bréklabdához, de a szerb két jó szervákkal hárított. Ezen a ponton többször is két labdára jutott Djokovics a meccs megnyerésétől, de Nadal óriási játékkal került ki a nehéz helyzetekből.

A spanyolnak is volt esélye előnybe kerülni, három újabb bréklabdája lett, de Djokovics is tudott emelni a játékán, végül 13 perc alatt lezárta az adogatójátékát. A szerb meccslabdához is eljutott Nadal szervájánál, de ezt egy rettentő bevállalós rövidítéssel hárította a spanyol, majd előhúzott egy ászt is. A következő adogatójátékánál viszont már 0-40-ről kellett volna fordítania, a spanyol el is esett az egyik labdánál, Djokovics pedig megnyerte az elődöntőt.

Nadal is nagyszerűen játszott, 2011 után jutott újra elődöntőbe, azonban Djokovics játszhat negyedik wimbledoni címéért vasárnap. A szerb a régi legjobbját villantotta meg a döntő szett második felében, és most már ki lehet mondani, hogy visszatért a sérülésekkel, és hullámvölgyekkel terhelt időszak után. A szerb 2015-ben jutott be legutóbb a wimbledoni döntőbe, összességében pedig majdnem két év után döntőzik újra GS-en. Ellenfele vasárnap a maratoni, 6 óra 36 perces elődöntőben fináléba jutó Kevin Anderson lesz.