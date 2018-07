Djokovics visszatért, negyedszer bajnok Wimbledonban

Sérülések, könyökműtét és a kihagyást követő nehezebb időszak után Novak Djokovics visszatért Wimbledonban, ahol 6:2, 6:2, 7:6-ra legyőzte a nyolcadik kiemelt Kevin Andersont a döntőben. A szerb több mint két év után nyert újra Grand Slamet, 4. Wimbledonján győzött, és összességében már 13 Grand Slamnél jár.

A mérkőzés előtt a legfontosabb kérdés az volt, melyikükön hogyan érződik majd a fáradtság: Anderson Roger Federer ellen is egy 4 és fél órás negyeddöntőt játszott, majd egy 6 és fél órás elődöntőben jutott a fináléba pénteken. Djokovics úgy is sokkal esélyesebbnek számított, hogy neki pedig pont Anderson elődöntőjének elhúzódása miatt két nap alatt kellett lejátszania a maga elődöntőjét Rafael Nadal ellen.

A torna legjobb meccse Djokovics és Nadal elődöntője maradt, de a simának induló finálé harmadik szettjére már kemény ellenfél lett a tavalyi US Openen is döntős dél-afrikai, Djokovicsnak meg kellett küzdenie azért, hogy három játszmában lezárja a döntőt. A finálét percről percre itt olvashatja vissza>>>

Fél óra sem kellett az első szett megnyeréséhez Djokovicsnak, aki rögtön az elején brékelőnybe került. A szerb nagyon könnyedén játszott, és nagyon meg sem kellett erőltetnie magát a pontoknál. Andersonon eléggé érződött az elmúlt két meccsből fakadó fáradtság, ami hibákban nyilvánult meg, és a szervái sem jöttek túl jó százalékban.

A második szett elején is bukta a szerváját Anderson, így megint hátrányból kellett játszania. A játszma közepétől lett keményebb ellenfél, elkezdett nagyon agresszíven returnözni, és jöttek a támadó ütései is. Djokovics azonban nagyon stabil maradt, és nem adott neki igazán esélyt. A végén lett egy bréklabdája is a dél-afrikainak, de Djokovics a nehebb helyzetekben mindig nagyon odatette magát, és jó szervákat is előhúzott.

A harmadik játszmára Anderson már megérezte azt a játékát, amivel Federer ellen is eredményes tudott lenni, kevesebbet rontott, és összerakta a saját adogatásait. Viszont Djokovics is nagyon koncentrált maradt, három játékon át pontot sem veszített adogatóként.

Anderson 4:3-as vezetésénél került először bajba Djokovics, bejöttek a dél-afrikai támadásai, bréklabdáig is eljutott. Djokovics azonban egy nagy üvöltés kíséretében megfordította a gémet. Hamarosanennél is nehezebb helyzeteket kellett megoldania, miközben Anderson biztos kézzel hozta a szerváit. A következő adogatójátékában nem jöttek Djokovics első szervái, ütött három kettős hibát is, ennek ellenére is hárítani tudta a szettlabdákat, és 6:5-nél újabb hármat oldott meg nagyszerűen.

Végül rövidítésben ért véget a meccs: itt kijött, hogy Anderson mennyi lehetőséget hagyott ki a korábbi gémekben, Djokovics kétszer is elvette az adogatását, így 5-1-gyel cseréltek térfelet. Egyet visszavett Anderson, de aztán megint elveszítette a szerváját. Végül Djokovics 7-3-ra hozta a rövidítést, és ezzel megnyerte három szettben a döntőt.

A szerb egy sérülésekkel és hullámvölgyekkel teli időszak után kisebb könyökműtéten esett át idén, a salakszezonban tudott először fájdalom nélkül játszani, de igazából Wimbledonban ért vissza a legjobb formája közelébe. Próbálkozott edzőként Andre Agassival és Radek Stepanekkel, de nem jöttek az eredmények. Végül visszatért a jól bevált Marián Vajdához, akivel újra Grand Slam-győztes lett.

Djokovics a 2016-os US Open óta először jutott Grand Slam-döntőbe, és a 2016-os Roland Garros óta először nyert GS-et, összesen már a 13.-at. Wimbledonban 2011, 2014, és 2015 után tudott újból győzni. A meccs utáni beszédében ki is emelte, hogy „nincs különlegesebb hely visszatérni, mint itt". A nehéz időszak alatt is bíznia kellett magában, és annak különösen örült, hogy a nézőtéren már kisfia, Stefán is láthatta, ahogy átvette trófeát.

Djokovics az elmúlt két évben visszacsúszott a ranglistán, de a vasárnapi győzelmével a 21.-ről a 10.-re fog előreugrani – Wimbledonban az egyedi kiemelésekkel már 12. kiemeltként játszott egyébként –, és ha ilyen szinten tud teniszezni, akkor hamar visszaér a legjobbak közé is (Anderson egyébként a 8.-ról az 5.-re jön előre az újabb GS-döntővel).

Miután Djokovics is egyre jobban játszik, megint eljöhet egy olyan időszak a teniszben, amikor egyszerre lehet esélyes a nagy tornákon a tavaly és idén eddig a Grand Slameket uraló Roger Federer, Rafael Nadal és mellettük immár a volt világelső szerb is. Idén mind a hárman nyertek egyet: Federer az Australian Opent, Nadal a Roland Garrost, Djokovics pedig Wimbledont húzta be újra.

