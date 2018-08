Fucsovics 4 meccslabdáról kapott ki a Wawrinkától

Fucsovics párosban is kiesett.

Fucsovics Márton hatalmas, 2 óra 46 perces csatában kapott ki 2-1-re a svájci Stanislas Wawrinka ellen a Torontóban zajló ATP 1000-es torna második fordulójában. Közel volt a bravúr a háromszoros Grand Slam-bajnok ellen, ugyanis Fucsovicsnak a döntő szettben négy meccslabdája is volt.

Az első szett ott folytatódott, ahol a május 24-i meccs abbamaradt, amikor a magyar játékos 6:4, 6:0-ra nyert. Rögtön a második gémben Fucsovics brékelt, majd 5:1 után ismét elvette Wawrinka adogatójátékát és ezzel lett 28 perc 6:1 ide.

A másodikban Wawrink ment el 3:0-ra, de onnan 3:3 lett, majd mindenki hozta a saját adogatójátékát, így a rövidítés következett, amelyet simán, három minibrékkel hozott Wawrinka 7-2-re.

A döntő szettben viszont a magyar játékos húzott el 3:0-ra, de ezúttal az ellenfél tudott talpra állni és 3:3-nál volt megint egyenlő. A forgatókönyv hasonlóan alakult, mint az előző gémben, ismét rövidítés lett a vége, de ez hihetetlen izgalmasan alakult. Fej-fej mellett mentek, majd 3-5-ről fordított 6-5-re Fucsovics, de az első meccslabdája elment.

Wawrinkának is volt egy, de most meg 7-8-ról lett 9-8 ide. Fucsovicsnak aztán 10-9-nél jött a negyedik meccslabda (6-5, 7-6 és 9-8 után), de ez sem jött össze. Wawrinka aztán nagyobb rutinját kihasználva megfordította ismét 12-10-zel húzta be a meccset. A győztes Rafael Nadallal fog majd játszani a harmadik körben.

A magyar teniszező olyan meccset veszített végül el, amelyen dupla annyi bréklabdája és brékje (8/4, illetve 4/2), több megnyert gémje (18–13, a tie breakekkel együtt is 18–15) és több megnyert pontja (112–107) volt, mint ellenfelének. Ezzel az eredménnyel is előrébb fog lépni, ezer pont fölé került és a 48. lesz a hétfői világranglistán. Sikere amúgy 36 ezer dollárt hozott.

2. forduló (a 16 közé jutásért)