Djokovics legyőzte Federert, új rekordot állított fel

Az egyre jobb formában játszó Novak Djokovics 6:4, 6:4-re legyőzte Roger Federert a cincinnati torna döntőjében, amivel új rekordot is felállított: ő az első, aki legalább egyszer meg tudta nyerni mind a kilenc 1000 pontos tornát.

A négy Grand Slam és az évzáró vébé után ezek a legrangosabb tornák, ahol ugyan csak két szettre kell nyerni, de általában a világ legjobbjai elindulnak, így kifejezetten erős mezőny szokott összejönni. Djokovics korábban ötször is döntős volt már Cincinnatiban, de egyszer sem tudott győzni, ráadásul háromszor pont Federer állította meg.

A döntő elején Federernek rögtön két bréklabdát kellett hárítania, és ugyan utána simán hozta a következő szervagémjeit, de szokatlanul sokat hibázott. Djokovics ezzel szemben nagyon stabil volt adogatóként, és több esélye volt Federer szerváinál is. 3:3-nál a svájci kettős hibájával bréklabdához jutott, és a következő pontnál sikerült is előnybe kerülnie. Miután 6:4-re kiszerválta a szettet, először sikerült egyáltalán játszmát nyernie az eddigi cincinnati döntőit tekintve.

A második szett elején úgy tűnt, hogy lehet esélye Federernek, miután Djokovics 40-15-ről a végén kettős hibával váratlanul elbukta az adogatását. A svájci azonban 0-30-cal indult a saját szervájánál, és ugyan egy bréklabdát tudott hárítani, de aztán kettős hibát is ütve leadta az előnyét. Djokovics volt a jobb a hosszabb labdamenetekben, Federer pedig hibázott a hálónál is, és nem jöttek az első szervái. A szerb megint 3:3 után került előnybe, és végig is vitte a bréket.

Djokovics meglehetősen turbulens időszakon ment át az elmúlt két évben: voltak magánéleti problémái, küzdött motivációs gondokkal, sérülésekkel, átesett egy kisebb könyökműtéten, a csapatát pedig megjárta Andre Agassi is, de végül visszatért jól bevált régi edzőjéhez, Marián Vajdához. Hatalmas meccsen legyőzte Rafael Nadalt a wimbledoni elődöntőben, aztán pedig meg is nyerte a füves pályás Grand Slamet. Torontóban ugyan kikapott a szárnyaló görög fiataltól, Sztefanosz Cicipasztól, de Cincinnatiban újra fontos meccseket megnyerve húzta be a tornát, így a US Openen is újra az esélyesek között lesz.

A kilenc 1000 pontos mestertorna most a következő: Miami, Indian Wells, Róma, Madrid, Monte-Carló, Montreal/Toronto (évente váltakozik), Cincinnati, Sanghaj és Párizs. Djokovics mögött Nadal, Federer, Murray és Andre Agassi is hetet tudott megnyerni.