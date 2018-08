Fucsovics belenyúlt, Djokoviccsal kezd a US Openen

A magyar teniszező így is karriercsúcsot fog elérni a tenisz-világranglistán Cincinnati után.

Fucsovics Mártont elkerülte a szerencse a hétfőn rajtoló amerikai nyílt teniszbajnokság, a US Open csütörtöki sorsolásán: a magyar játékos az első fordulóban a 13-szoros Grand Slam-bajnok szerb Novak Djokoviccsal találkozik.

Az év negyedik Grand Slam-tornáján a világranglistán karriercsúccsal 40. Fucsovics a talán legjobb formában lévő játékossal mérkőzhet: Djokovic júliusban nyert Wimbledonban, múlt vasárnap pedig - a fináléban Roger Federert legyőzve - Cincianntiben is diadalmaskodott, ezzel történelmet írt, elsőként nyert mind a kilenc ATP 1000-es viadalon legalább egyszer.

A szerb klasszis hatodik az aktuális rangsorban, de a torna egyik legnagyobb esélyeseként tartják számon. Korábban kétszer, 2011-ben és 2015-ben nyert trófeát New Yorkban.

Fucsovics két kísérletből eddig egyszer sem tudott mérkőzést nyerni a főtáblán Flushing Meadowsban: tavaly a francia Nicolas Mahut, két éve a spanyol Nicolas Almagro búcsúztatta az első fordulóban. Most viszont szinte biztosan a világ legnagyobb teniszarénájában, az Arthur Ashe Stadionban léphet majd pályára.

A tornán címvédő, egyben világelső Rafael Nadal a nyitókörben honfitársával, David Ferrerrel játszik, míg a második kiemelt, húszszoros GS-bajnok Federer a japán Nisioka Josihito ellen lép pályára először. Az első forduló slágermérkőzése Stan Wawrinka és Grigor Dimitrov összecsapása lehet.

A nők versenyében az egyetlen biztos magyar főtáblás, Babos Tímea is nehéz sorsolást kapott: az első fordulóban a 11. helyen kiemelt orosz Darja Kaszatkina lesz az ellenfele. A 21 éves rivális pályafutása során eddig egy tornát nyert tavaly Charlestonban, de idén két rangos viadalon, Dubajban és Indian Wellsben is döntőt játszott. Idén 33/20 a győzelem/vereség mutatója, és karrierje legjobbjaként jelenleg 11. a világranglistán. A párosban világelső Babos jelenleg 40. az egyéni rangsorban.

Amennyiben a magyar játékos továbbjut, a második fordulóban a svájci Belinda Bencic vagy a fehérorosz Aliakszandra Szasznovics vár rá. Az egyesben 23-szoros Grand Slam-tornagyőztes, 17. helyen kiemelt Serena Williams az első fordulóban a lengyel Magda Linette-tel mérkőzik, míg a harmadik körben akár nővére, a 16. kiemelt Venus várhat rá. A címvédő amerikai Sloane Stephens az orosz Jevgenyija Rogyina ellen kezd, míg az első kiemelt Simona Halep a tavaly negyeddöntős észt Kaia Kanepivel találkozik a nyitókörben.

Stollár Fanny két szettben kikapott az orosz Vera Zvonarjovától, így a selejtező második körében búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokság női versenyétől. A New York-i torna honlapja szerint a világranglistán 147. helyezett magyar játékos és 134. riválisa az első szettben nagyot küzdött egymással: az orosz játékos - aki pályafutása legjobbjaként 2010 októberében második volt a rangsorban - ugyan már 5:2-re is vezetett, de a 19 éves magyar teniszező egyenlíteni tudott. Stollárnak ezt követően volt labdája a 6:5-ös vezetéshez is, de Zvonarjova ekkor sorozatban hét pontot nyert, és előnyhöz jutott.

A második felvonás már jóval simább volt: az orosz teniszező kétszer is brékelt, és negyedik meccslabdáját értékesítve 1 óra 25 perc alatt továbbjutott. Stollárnak három mérkőzést kellett volna nyernie a főtáblához.

Selejtező, 2. forduló:

Vera Zvonarjova (orosz)-Stollár Fanny 7:5, 6:2

