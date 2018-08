Nem érti Fucsovics kifakadását a Davis-kupa-kapitány

Hosszú Facebook-bejegyzésben fakadt ki pénteken a legjobb magyar teniszező, Fucsovics Márton a tenisz szövetségre a háttérben zajló problémák miatt, egyben jelezte, veszélyben a Davis-kupa-szereplése.

A Nemzeti Sport megszólaltatta az ügyben a Davis-kupa-csapat szövetségi kapitányát, Köves Gábort, aki a laptól értesült Fucsovics bejegyzéséről.

Én mindig is a játékosok mellett állok. Úgy tudom, Marcinak sohasem volt problémája velem, nekem sem vele. Azt nem tagadom, hogy az edzőjével, Sávolt Attilával már volt összetűzésünk. De ha Marcinak gondja van, akkor velem kellene megbeszélnie négyszemközt

– mondta Köves, aki sajnálná, ha Fucsovics nem játszana a csehek ellen.

„Úgy érzem, én minden támogatást megadtam neki, ezt tenném a jövőben is. De ha nem így gondolja, akkor beszéljük meg! Nekem egyszer sem szólt erről, nem is tudtam a közleményről… Ha a személyem miatt nem játszik, azt is megbeszélhetjük...” – folytatta.

Fucsovics edzője, Sávolt Attila is kiállt a játékos oldalán: „A szövetségnek kötelessége, hogy Fucsovics Márton és Babos Tímea érdekében mindent megtegyen, hiszen ők képviselik a legmagasabb szinten a magyar színeket. Én csak ennyit mondanék erről, minden más a történet túlbeszélése lenne.”