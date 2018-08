Babos Tímea: Ránk nézve méltatlan a szövetség hozzáállása

Fucsovics Márton mellett állt ki Facebook-posztjában a legjobb magyar női teniszező, Babos Tímea is. Szerinte sem könnyű együttműködni a Magyar Tenisz Szövetséggel.

Fotó: Ritchie B. Tongo / MTI / EPA

Fucsovics pénteken azt írta, nem jó a légkör a válogatottban, és szerinte nincsenek meg a feltételek ahhoz, hogy a Davis-kupa-csapatban szerepeljen a csehek ellen. Azt érzi, hogy felvetette probléámit nem veszi komolyan a szövetség, és a gondokat a kapitány, Köves Gábor sem közvetíti a szövetség felé.

Köves is reagált, aki értetlenül állt Fucsovics kifakadása előtt, mert sok kérdéssel a teniszező Facebook-posztjában találkozott először. Azt sem tudta, hogy vele gondja van a játékosnak.

A US Openre készülő Babos is hozzászólt most a témához. Azt írta, hat éve törekszik konstruktív kapcsolat kialakítására a szövetségre, de eddig nem volt eredményes, ezért is érti meg Fucsovicsot. Babos szerint a szövetség hozzáállása méltatlan, nem becsüli meg a játékosait, nem adnak elég erkölcsi támogatást és tiszteletet.