A legjobb magyar teniszező, a világranglista-41. Fucsovics Márton a világranglista-6. Novak Djokovics ellen játszott a US Open első fordulójában.

6:3, 3:6, 6:4, 6:0 lett a vége, de a harmadik szettben Fucsovics brékelőnyben volt, és a játék képe alapján ráijesztett a végső győzelemre is esélyesnek tartott szerbre.

A volt világelső ugyan rögtön az első szett elején brékelni tudta Fucsovicsot, de már ebben a játszmában látszott, hogy megszenved a 34-35 fokos hőséggel, míg Fucsovics nagyon bátran és eltökélten játszott ellene, a nyerőket-ki nem kényszerített hibákat tekintve még jobb is volt a mutatója.

A második játszmában 3:2-nél célt ért Fucsovics kitartása, Djokovics túl sokat hibázott, brékelőnybe került a magyar. Ráadásul egyre jobban látszott, hogy Djokovicsot megviselte a hőség, még a szett vége előtt be is jöttek megvizsgálni, utána pedig már sapka nélkül állt ki.

Fucsovics tovább tudta vinni a lendületét a harmadik játszma elején is. Ugyan az első adogatójátékában még bréklabdákat hárított Djokovics, és Fucsovicsnak is kellett hárítani a saját szervájánál, de aztán utóbbi került előnybe. A mérkőzés egészét tekintve fontos volt, 3:1-nél Fucsovics nem tudta megint megtörni Djokovicsot, pedig volt újabb bréklabdája. Még megtartotta az előnyét, és ezzel 4:2-re vezetett, és egy óriási bravúr is felsejlett.

Ám innen nem nyert több játékot a meccsen.

A következő szervagémje nem indult jól, hullámvölgybe került, Djokovics pedig ezzel párhuzamosan feljavult. A szerb visszajött, és egyre stabilabb volt, miközben Fucsovics játékában egyre több volt a hiba, kettőshibák is rosszkor csúsztak be. Djokovics hatalmas üvöltés és ökölrázás mellett megnyerte a szettet, ami sokáig Fucsovicsnak állt.

Jött a US Openen szokatlan hőség miatt engedélyezett tízperces extra pihenő, amikor le is mehettek a pályáról a játékosok. A negyedik szettet Djokovics már nagyon nyugodtan kezdte, Fucsovicson pedig érződött a kihagyott lehetőség. Hiába hárított derekasan bréklabdákat, megfordítani egyik adogatását sem tudta, Djokovics pedig már nem adott esélyt neki, hamar bedarálta a mérkőzést.

Fucsovics koncentráltan játszott, amikor látta a kínálkozó lehetőséget, de Djokovics a legfontosabb pillanatban tudott visszajönni, és a végén már biztos kézzel húzta be a meccset. Fucsovics az év eleji Australian Openen Roger Federer elleni negyedik forduló után újabb topjátékos ellen játszott küzdelmes, a további karrierjére nézve is fontos meccset.