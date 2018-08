Serena Williams macskadressz helyett tütü szoknyában játszott

Hiába imádták a szurkolók is, a Francia Tenisz Szövetség szerint ez már túl sok.

Murray visszatért, ő is nyert NY-ban.

Serena Williams a Roland Garros után újra meglepte a szurkolókat az öltözékével, a US Open első fordulójában fekete tütü szoknyában játszott, amihez még neccharisnyát is húzott. A meleg ellenére pedig bőrdzsekiben vonult be a meccsre.

Williams a Garroson fekete macskadresszben játszott, de éppen pár napja jelezte a francia verseny főszervezője, Bernard Giudicelli, hogy jövőre nem engedik hasonló ruhában pályára lépni Williamst, szigorítanak a dresszkódon.

A teniszező a bejelentés után azt mondta, hogy eleve nem szeret kétszer ugyanolyan ruhában játszani, és lesz kiskapu is, hiszen most is részben egészésügyi okokból viselte a macskadresszt, mert az a kompressziós hatása miatt a vérkeringésében segít.

Williams egyébként könnyen vette az első kört, 6:4, 6:0-ra verte a lengyel Magda Linettet.