Fucsovics nem hátrál, ez már nyílt háború

A történet ott kezdődött, hogy Fucsovics Márton pénteken írt egy levelet: megalázó és méltatlan körülményekről, de igazi konkrétum nem szerepelt benne. Azt ellenben egyértelműsítette, nem biztos, hogy játszik a csehek elleni - egyébként tét nélküli - Davis Kupa meccsen szeptember közepén.

A Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) sokáig nem reagált, szerda este megtette, és nyilvánosságra hozta, hogy az elmúlt három évben közel 70 millió forintot kapott Fucsovics edzője a szövetségtől. És hogy a most 40. helyen álló játékos, amikor elkezdődött az együttműködésük, akkor a 212. helyen állt a hazai tenisz nagy ígérete. A Fucsoviccsal egyetértő Babos Tímeáról is kiderült, hogy az előző 3 évben 45 milliós támogatást kapott.

Fucsovics és csapata most újabb közleményt írt, ami úgy kezdődik, hogy az MTSZ közleménye tökéletes példa arra, hogy miért lehetetlen az együttműködés velük játékosként.

Ebben a teniszező cáfolja, hogy gyerekkora óta támogatták, mert szerintük a teljes költség mintegy 5 százalék volt az, amit a szövetség állt.

A 70 milliós összeg Sávoltnak bruttó, és nem nettó.

Aztán tesznek még pár megállapítást, amiből a legsúlyosabb, hogy zaklatták a játékost különböző üzenetekkel a hazai szövetség munkatársai a Novak Djokovics elleni meccs előtt.

A másik súlyos: Davis Kupa-meccsek után játó pénzből nem kapott a versenyző, amit a nemzetközi szövetség (ITF) átutalt, az MTSZ-nél maradt.

Eközben Babos Tímea sem tétlenkedett, ő is írt pár sort.

A neki adott 45 millióról kifejtette, hogy 7 év alatt 645 millióba került a versenyeztetése.

Ő pedig egy új szálat hoz be, Horváth Csaba lesz egy új szereplő, pontosabban neki egy nyilvános FB-posztja.

"Szégyen, amit itt műveltek élsportolók! A valóságot elferdititek és a szurkolókat használhatjátok önös érdekre. Pénz, pénz és még több pénz kell! Hamar felejtetek"

- írta a közösségi oldalon Horváth, aki az MTSZ kommunikációs igazgatójának a férje.

Azért nem siklik át efelett a legjobb magyar női játékos, mert Horváth szövetségi akkreditációval van kint a most is zajló US Openen.

Azt is felvetik a játékosok, hogy a 3 évre kapott közel 10 milliárdos állami pénzéből hová lett a többi?

Mindez azért érdekes, mert ők Budapesten nem versenyezhetnének, ha a jogdíjakat nem fizetné ki az állam az MTSZ-nek. Vagyis a magyar adófizetők adják a lehetőséget az ő támogatásukra, tornáikra.