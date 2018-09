Nadal katasztrofális kezdés után jutott tovább

A világelső és címvédő Rafael Nadal egy maratoni meccsen jutott be a US Open elődöntőjébe Dominic Thiem ellen. 0:6, 6:4, 7:5, 6:7, 7:6-ra, 4 óra 49 perc alatt győzte le az osztrákot, a mérkőzés helyi idő szerint hajnal kettő előtt valamivel ért véget.

A spanyolnak borzasztóan indult a meccs, nem jöttek a szervái, Thiem pedig nagyon bátran játszott ellene. Nadalnak ennek ellenére sikerült szettelőnybe kerülnie, de az osztrák tie breakben kiharcolta a döntő játszmát.

Ott Nadalnak több bréklabdája is volt, de Thiem a játszma végén 0-40-ről is megfordította egy adogatójátékát. A US Openen a többi három Grand Slammel ellentétben van rövidítés a döntő játszmában is, ez döntött a meccsen. Nadal többször is mini brékelőnyben volt, de Thiem mindig visszajött, a spanyol meccslabdájánál azonban egy második lecsapást elrontott.

Fáradtan ölelték meg egymást az óriási meccs után, Nadal nagyon sportszerűen Thiemet is megtapsolta, mielőtt mosolyogva ünnepelte a győzelmét.

Az elődöntőben majd Juan Martín del Potro lesz a spanyol ellenfele. A 3. helyen kiemelt Del Porto kilenc éve nyert US Opent, az amerikai John Isnert győzte le három és félórás meccsen 6:7, 6:3, 7:6, 6:2-re.

A nőknél továbbment Serena Williams is, kiesett viszont a tavalyi győztes Sloane Stephens.

US Open, New York, (53 millió dollár, kemény pálya) eredmények:

Férfi egyes:

Nadal (spanyol, 1.)–Thiem (osztrák, 9.) 0:6, 6:4, 7:5, 6:7, 7:6

Del Potro (argentin, 3.)–Isner (amerikai, 11.) 6:7 (5–7), 6:3, 7:6 (7–4), 6:2

Női egyes: