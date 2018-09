Babosék nagyon szoros meccsen bukták el a US Open-döntőt

Többször is nagyon közel volt a történelmi US Open-győzelemhez Babos Tímea, de francia párospartnerével, Kristina Mladenovic-csal végül nagy csatában, 3:6, 7:6, 7:6-tal alulmaradtak a torna döntőjében az Ashleigh Barty - Coco Vandeweghe kettős ellen.

Babosék szettveszteség nélkül, 2. kiemeltként jutottak be a fináléba, és az év eleji Australian Open után a szezon utolsó Grand Slamjét is megnyerhették volna. Az ellenfél ausztrál-amerikai páros csupán a 13. helyen volt kiemelve, de az egész versenyen rendkívül meggyőzően játszott, a döntőbe vezető úton az első és a harmadik kiemeltet is kiütötte.

Nagyon izgalmasan alakult a finálé, ahol Babos sokáig nagyon jól játszott, az első szettben pontot sem veszített az adogatásánál. A második játszma legvégén kicsit elbizonytalanodott, de a döntő szett második felére újra megtalálta a játékát. Mladenovic összességében gyengébben adogatott, de fontos pillanatokban általában jól tudta odatenni magát. A magyar-francia kettősnek összesen három meccslabdája is volt, kettő mérkőzéslabdát pedig hárítani tudott, nem sokon múlt a vége.

Babos döntőjét percről percre közvetítettük, itt olvashatja vissza pontról pontra>>>

Az első szettben Vandeweghe kezdhetett adogatóként, de ennek ellenére a második labdamenet után Babosék vezettek 30-0–ra, brékelni azonban nem tudtak, végül hozta az adogatását az ausztrál-amerikai kettős. Babos magabiztosan adogatott, majd brékelt is a magyar-francia duónak, de Mladenovicnak nem volt túl jó az első adogatása, így rögtön le is adták az előnyt.

A következő szettben aztán megint közel jártak a brékeléshez, de mindketten hibáztak, így nem jött össze a dolog. Babos megint kiválóan szervált, a következő gémben pedig hiába játszott jól Barty és Vandeweghe, sikerült brékelnie Baboséknak. Mladenovic ezúttal hozta a szerváját, majd újabb brékkel be is fejezte a szettet a magyar-francia páros.

Babos a második szettben ott folytatta, ahol abbahagyta, újabb remek adogatójátékkal jelentkezett, utána viszont három bréklabdát hárítottak Bartyék, Vandeweghe pedig egy ásszal zárta le a játékot. Ez fontos fordulópont volt az ellenfélnek. Innentől aztán mindkét páros hozta az adogatásait, ezzel pedig Babosék kerültek előnybe, 5:4-es vezetésnél elég nagy volt a nyomás az ausztrál-amerikai duón.

Ez meg is érződött, a következő gémen, Barty és Vandeweghe is hibázott, 15-40-nél két meccslabdája is volt Baboséknak, de nem tudtak élni velük: előbb Vandeweghe hárított, aztán Babos rontott többször is tőle szokatlan módon. Ezzel ugyanakkor még mindig csak egyenlő volt az állás, Mladenovic pedig jól adogatott, így ismét a játékban maradásért szerváltak Bartyék.

Az ausztrál bírta a nyomást, jól szervált, megint kiegyenlített, jöhetett a tie-break, amit eddig egyik páros sem veszített még el a tornán. Babosék nem is kezdtek rosszul, de ezúttal egyértelműen az ausztrál-amerikai kettős bírta jobban, hamar minibrékelőnybe kerültek és végül simán nyerték meg a rövidítést 7-2-re, kiegyenlítettek a szetteket tekintve.

Ez láthatóan feltüzelte Bartyékat: előbb Vandeweghe hozta semmire az adogatását, a második játékban brékeltek, a harmadikban pedig egyebek mellett egy ásszal, és egy egész hihetetlen returnnel sokkolták Babosékat, így a döntő szettben 3:0-nál az adogatóként addig is hullámzó Mladenovicon múlott, hogy meg tudják-e fogni az ellenfél lendületét. A francia kettős hibával kezdett, de innen több pontot már nem engedélyeztek az ellenfelüknek, szépítettek Babosék.

Ebből aztán tudtak erőt meríteni, a következő gémben brékeltek, aztán az újra magabiztosabban játszó Babos hozta az adogatását, így ismét teljesen nyílt volt a találkozó. Innentől aztán megint mindkét fél hozta az adogatásait, bár 5:4-nél hatalmasat kellett küzdenie, két meccslabdát kellett hárítania Baboséknak, hogy játékban maradjanak. A következő gémben esélyük sem volt, a saját párosukat a hátán hozó Barty kiválóan adogatott, semmire hozta a játékot, így Mladenovic azért szervált, hogy tie-breakre mentse a meccset.

A francia meg is csinálta, így jöhetett az újabb rövidítés, ahol ezúttal Babosék rendkívül koncentráltan kezdtek, 4-2–es vezetésnél cseréltek térfelet. Az ausztrál-amerikai duó tudott javítani, de Baboséknak volt esélyük befejezni a mérkőzést, 6-5–nél ismét meccslabdájuk volt. Itt aztán Barty el tudott ütni Mladenovic mellett, az egyenlítés után pedig beütött egy rizikós második szervát. Mladenovic szerválhatott a meccsben maradásért, de kettős hibát ütött, így az ausztrál-amerikai páros 8-6–ra nyerte meg a rövidítést, és lett az US Open győztese.

A második szettben picit túlizgultam a végét, pedig addig nagyon jól játszottam. Nagyon sok lehetőségünk volt a második játszmában, de nem sikerült a vége.

– mondta a meccs után Babos, hozzátéve, hogy szerinte fantasztikus meccsen vannak túl, és persze sajnálja, hogy így sikerült, de szerinte ez is jó eredmény.