Mi vezethetett Serena Williams hisztijéhez?

Serena Williams szombaton elveszítette a US Open döntőjét, ahol többször is összebalhézott a játékvezetővel. A szülése után újra nagy formában játszó teniszező szerint szexista volt a bíró, de ezt nem mindenki gondolja így: a székbíró a szabályok szerint járt el, emiatt feleslegesen borult ki Williams, aki meglehetősen nehéz éven van túl.

A 37 éves Serena Williams New Yorkban 24. Grand Slam-elsőségét próbálta megszerezni, de nem kezdett túl jól: 6:2-re veszítette el az első játszmát a nagyszerűen teniszező, még csak 20 éves japán Naomi Oszaka ellen. Már önmagában ettől frusztrált lehetett Williams. Ezután jött az úgynevezett coaching, azaz az edzője kézmozdulatokkal jelezte, mit kellene tennie Williamsnek. Patrick Mouratoglou a lelátóról küldte az instrukciókat, amit a tévékamerák is rögzítettek, ráadásul a meccs után maga a teniszező is elismerte, hogy segítséget kapott. A coaching jelenleg tilos a GS-tornákon (a nőknél kisebb tornákon engedélyezett), ezért figyelmeztették a teniszezőt.

A szabályok szerint a fegyelmezetlen játékost háromlépcsős büntetéssel kell sújtani. Először szóbeli figyelmeztetést kap, majd jön a büntetőpont és a játéklevonás, legsúlyosabb esetben pedig a mérkőzésről való kizárás következhet.

Williams nem tudott túllépni a figyelmeztetésen a második játszmában, eladta a brékelőnyét, amitől annyira begőzölt, hogy összetörte az ütőjét, amiért – immáron második büntetésként – megkapta a büntetőpontot. Ezt már végképp nehezen viselte az amerikai, és az egyik játékszünetben csúnyán összeszólalkozott Carlos Ramos székbíróval, csalónak, tolvajnak nevezte, bocsánatkérésre kötelezte a portugált, majd azt mondta, hogy soha többet nem vezet neki meccset.

A bíró megint szabály szerint járt el, elvett egy játékot Serenától, aki nem meglepő módon elbukta a US Open-döntőt is. A meccs végén még fenyegetően mutatott a bíró felé, majd nyilatkozatában szexizmussal vádolta meg. Aztán beszélt arról is, hogy a teniszben még mindig nincsenek meg az egyenlő feltételek. Elég ha csak a pénzdíjakra gondolunk. (A US Openen ez nem áll meg, Djoković és Oszaka egyaránt 3,8 millió dollárt kapott.) Többen is kiálltak a véleménye mellett, így Steve Simon, a WTA (a női tornákat tömörítő szervezet) vezetője is.

„A WTA-nak az az álláspontja, hogy nem lenne szabad különbséget tenni a férfi, illetve női játékosok érzelemnyilvánításainak megítélésében, és azon dolgozik, hogy minden teniszezőt egyformán kezeljenek. Az a véleményünk, hogy szombaton este ez nem így volt."

A férfi egyes győztese, Novak Djoković is úgy véli, Ramosnak nem kellett volna ennyire szigorúnak lennie.

„Megváltoztatta a mérkőzés menetét – mondta a bíró ítéleteinek következményéről a szerb játékos. – Szerintem ez talán szükségtelen volt. Mindannyian küzdünk az érzelmeinkkel, különösen, amikor egy Grand Slam-trófeáért harcolunk."

Ezzel együtt Djoković szerint Simonnak nincs igaza abban, hogy a férfiakat és a nőket máshogy kezelik a pályán. „Én nem így látom, egyáltalán nem" – jelentette ki.

Sokan vélik úgy – így Serena Williams is – , hogy a nőket sokkal szigorúbban szankcionálják általában ugyanazokért az esetekért, mint a férfiakat.

Érdemes pont ezért megvizsgálni, hogy a US Openen milyen büntetéseket osztottak ki, és ezek hogyan oszlottak meg a nemek között. Összesen 36 versenyzőt büntettek meg különböző vétségekért, közülük a férfiak 26 büntetést kaptak. A legsúlyosabb természetesen Williamsé lett – 17 ezer dolláros pénzbírságával is nyert –, de 14 férfi és öt női játékos volt, akit az ütő összetörése miatt büntettek.

Három férfi és három nő kapott figyelmeztetést hangos vagy obszcén viselkedés miatt. Öt férfit késés, négy férfit és egy nőt pedig sportszerűtlenség miatt figyelmeztettek. Williams mellett Cibulkova kapott coaching miatt elmarasztalást.

Serena Williams háromszor került idáig komoly konfliktusba a US Openen a bírókkal. A 2009-es elődöntőben az egyik vonalbíró jelzett nála lábhibát, majd sorozatos veszekedés miatt jöttek a további büntetések is. A 2011-es US Open-döntőben Stosur ellen viselkedett sportszerűtlenül, majd a székbíróval is összeveszett, amiért 2000 dollárt kellett befizetnie.

Williams nehéz éve

Williams kirohanását indokolhatja a mögötte álló, sok nehézséggel és bizonytalansággal terhelt év is. A korábbi világelső tavaly szeptemberben szült, de ahogy egy későbbi interjúban elmesélte, majdnem belehalt. Bár a műtét könnyen ment, de 24 óra múlva minden bizonytalanná vált. Tüdőembóliával kezdődött, majd felszakadt a császármetszésnél ejtett sebe is. A műtétek után hat hétig ágyhoz volt kötve, de nem hagyott ki túl sokat ezután sem, elég hamar edzésbe állt.

Március 7-én, Indian Wellsben versenyzett először, ahol a harmadik körben kiesett, majd rögtön utána Miamiban egyből (akkor is Oszakától kapott ki két sima szettben). Jött a Roland Garros, ahol macskadresszben lépett pályára, hogy szuperhősként küzdhessen, de így sem jutott messzire. Azt azonban újra bebizonyította, hogy akármilyen formában is van, a női tenisz még mindig leginkább róla szól. Nyilvánvalóan nagy terhet rakott magára azzal, hogy 37 évesen visszahozza korábbi színvonalú játékát és eredményességét. Nem véletlenül lett téma az is, hogy a karrierjüket szülés miatt megszakító nők – a sérültekhez hasonlóan – kapjanak védettségét a világranglistapontoknál.

Wimbledonban már régi önmagát idézve kezdett játszani, és a döntőig jutott, ahol viszonylag könnyen kikapott Angelique Kerbertől. San Josében is döntőzött, de később kiderült, egy Instagram-poszt is kibillentette, 10 perccel a meccs kezdete előtt tudta meg, hogy kiengedték a börtönből féltestvére gyilkosát. Ez annyira megviselte, hogy nem tudott a játékra koncentrálni.

A US Opent is egyedi szerelésben kezdő játékosba a Garros-szervezők szálltak bele, közölték, hogy a jövőben szigorítanak a dresszkódon Párizsban, így Serena sem viselhet majd macskadresszt.

Az amerikai tornán csúcsbeállításra készült, 24 GS-győzelmével utolérhette volna a Margaret Courtot, aki a döntő előtt fotózkodott is Williamsszel, akinek valószínűleg ez a tét is túl nagy volt. Már eleve feszülten kezdte a döntőt, majd fokozatosan húzta fel magát a bírói döntéseken ahelyett, hogy elfogadta volna azokat. De valószínűleg a botrány már azzal mérsékelhető lett volna, ha Grand Slameken, ahogy az már minden más tornán megtörtént, engedélyezik a coachingot.

Fotó: Al Bello / Getty Images Hungary Naomi Osaka a bajnoki trófeával, miután megnyerte a US Opent 2018.09.08.-án

Borítókép: Serena Williams vitatkozik a grand slam supervisor Donna Kelsoval és Brian Early játékvezetővel USTA Billie Jean King National Tennis Center 2018.09.08. Fotó: Michael Owens/Getty Images Hungary