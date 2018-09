Babos: A meccslabdákat még nagyon sokáig fogom magam előtt látni

Babos Tímea vasárnap nagyon közel volt ahhoz, hogy első magyarként megnyerje a US Opent, de párospartnerével végül nagyon szoros meccsen alulmaradtak a torna döntőjében az Ashleigh Barty - Coco Vandeweghe kettős ellen. A magyar klasszis most a MOL Csapatnak adott interjút a döntőről, illetve arról, hogy mik a tervei a jövőre nézve.

A US Openen való döntőbe jutás természetesen nagyon szép eredmény és azt hiszem, hogy pár nap/hét múlva tudok majd büszkén gondolni rá, de egyelőre nagyon fáj a vereség.

– mondta Babos, aki egyelőre még nehezen tudja mosolyogva fogadni a gratulációt, még bosszús az elszalasztott lehetőség miatt.

Mint mondta, Kristina Mladenovic-csal végig jól játszottak a versenyen, sokat gyakoroltak együtt, megvolt az összhang is közöttük, így újra meg mutatták, hogy velük mindig számolni kell. Szerinte a döntőben nagyon nagy meccset játszottak, és sajnálja, hogy nem ők jöttek ki jól belőle a végén, de hozzátette, hogy pont meccslabdánál remegett meg kicsit a keze, pedig addig nagyon jól játszott.

Ettől függetlenül is élete egyik legizgalmasabb és legfontosabb meccse volt a vasárnapi, ahol nagyon sokáig tudott magas színvonalon játszani, és reméli, hogy még sok ilyen esélye lesz, de

biztos benne, hogy a meccslabdákat még nagyon sokáig fogja maga előtt látni.

Arra ugyanakkor így is büszke, hogy a döntő szettben 0:3-ról sikerült visszajönniük, és majdnem meg is nyerték a meccset, és azt is megjegyezte, hogy biztos benne, hogy fognak még Grand Slam-döntőt játszani, remélhetőleg nem is olyan sokára.

Az idei év egyébként rendkívül jól sikerült Babosnak: világbajnok és Grand Slam-győztes lett, aztán átvette a vezetést a páros világranglistán, a US Openen nyújtott teljesítményével pedig még növelni is tudta az előnyét. Ezzel kapcsolatban azt mondta, ha jövőre is három Grand Slamen játszhatna és kettőt nyerne, már meg lenne elégedve vele.

Rengeteg feladatom van még, párosban elértem a világelsőséget, de azt meg is szeretném tartani, illetve az egyénimen is jó lenne csiszolni és szép győzelmekkel befejezni az évet.

– mondta a klasszis, aki egyelőre még az idei évre koncentrál, hiszen pár nap múlva kezdődik az ázsiai turné, a szingapúri VB előtt pedig még legalább két európai versenyen vesz részt, úgyhogy pihenésről egyelőre szó sincs.

Nyitókép: Al Bello/Getty Images Hungary