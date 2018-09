Szettelőnyben a csehek a Davis-kupa Világcsoport-osztályozóján

A legjobb magyar teniszező megaláztatásról írt, de nem látszik, ki bánik vele rosszul, ha edzője is 70 milliót kap a szövetségtől. Nagy kérdés, mit lép most a megzsarolt fideszes elnök. Orbán Viktor elzárhatja a pénzcsapot.

Péntektől vasárnapig Magyarország Csehországgal játszik a Davis-kupa VIlágcsoportjának osztályozójában. Korábban a Világcsoportba kerülés/maradás volt a tét, azóta kiderült, hogy az új rendszerű Davis-kupa kiemeltje lehet a meccs győztese. Ebben a cikkben elmagyaráztuk, pontosan miről is van szó. A pénteket pedig két egyes kezdi, elsőnek Piros Zsombor és Jiri Vesely játszik.

Nem kezdett rosszul Piros, hiszen 2-1-re is vezetett, de után négy játék jutott a hatalmas termetű csehnek, Veselynek, aki bombaerősen ütötte a tenyereseket és a kétkezes fonákokat is. De ezzel együtt a nagy erőbe sokszir hiba is csúszott. Piros bírta erővel és nagy lelkesedéssel futott labdák után, némelyiket szépen el is bírta ütni, de 36 perc után 6:3-mal a csehek szereztek előnyt az első egyesben. Pirosnak így is volt két ásza, viszont három kettőshibája is.

A második szettben Piros újabb erőtartalékokat mozgósított. Elhúztunk 3-0-ra úgy, hogy Vesely addig négy ászt vert be, de az első 1/9 volt az első szerváiból megnyert pont. Piros brékelt és továbbra is kiválóan adogatott, így 4-1-re húzott el. Közelebb is kerülhetett volna a szetthez, de két bréklabdája közül egyik sem jött. Könnyű labdákat ütöt be sokszor a hálóba, és brék végül a másik oldalon jött, így a világranglistán 97. cseh 4-3-ra szépített, majd egyenlíetett is. Piros inkább lelkes, mint pontos játékkal hozott két játékot és bravúrral nyerte 6:4-re a szettet.

Egy semmire nyert adogatójátékkal nyitott Piros, aztán 2-2-ig mindenki hozta az adogatójátékát. Az első brék 3-3 után jött, pont nem úgy, ahogy mi teverztük, Veselynek három labdája is volt hozzá, a másodikat beütötte. Piros aztán megint semmire hozta az adogatójátékot, viszont a cseh is, ez pedig azt jelentette, hogy 6:4-re elment a harmadik szett.

A negyedik szettet megint Piros kezdte jobban, egészen kiválóan szervált, olyan elütései voltak, hogy Vesely sokszor mozdulni sem tudott rá. A másik oldala viszont Piros játékának a kettős hibák és megint könnyen megnyerhető pontok elengedése.

