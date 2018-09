A párosbravúrral még közelebb kerülhetne a csodához a teniszválogatott

A cikkünk folyamatosan frissül...

A pénteki két egyes után a Borsos Gábor, Nagy Péter duó játszik a Roman Jebavy Pavlasek cseh kettőssel a két csapat tenisz Davis-kupa Világcsoport osztályozóján. Ez volt az eredeti terv, aztán a gyengébb cseh, Pavlasek helyett a pénteken nagyon dinamikus Lukas Rosol került a csapatba. A tegnapi két egyes margójára el kell mondani, hogy Piros Zsombor élete leghosszabb meccsén, karrierje legnagyobb győzelmét érte el a nála 320 hellyel előrébb álló Jiri Vesely ellen. Valkusz Máténak nem sikerült a Davis-kupa bemutatkozása, nem is érezte jól magát a pályán.

22 Galéria: Davis-kupa: Magyarország-Csehország, péntek Fotó: Szilágyi Anna / Index

Ettől függetlenül, a pénteki egyesekből kellett erőt meríteni a nagyon fontos szombati párosra, hiszen győzelemmel a vasárnap még nagyon izgalmas lehet a sokkal esélyesebb csehek ellen.

A meccs előtt utána néztünk a cseh párosnak, amelyből Roman Jebavy a nevesebb és a jobb játékos. 47. jelenleg a világranglistán, idén három ATP-tornán is döntőt játszott párosban. A US Openen a harmadik körig jutott az argentin Andreas Molteni oldalán.

A cseh Davis-kupa válogatott elmúlt három évi produkciója elég vegyes képet mutat. Idén, Izrael ellen a mostani páros egyik tagja, Pavlasek Vesely oldalán nyert 2-0-re. Tavaly Jevaby és Pavlasek nem nyert meccset, míg 2016-ban Tomás Berdych és Radek Stepanek vitte a csapatot.

A játékosok már melegítenek, rövidesen kezdődik a meccs. Nem lesz könnyű, bravúr lenne a győzelem. Lukas Rosol adogatásával indult a meccs, ahogy pénteken is láttuk tőle, ez nagyon megy neki, 1-0 oda. Aztán az adogatásunk sem sikerült jól, bérkeltek a csehek, így már 2-0-ra vezettek, volt bréklehetőségünk is, de nem sikerült, így 3-0-val kezdődött a meccs. Aztán az adogatásunk sem sikerült jól, bérkeltek a csehek, így már 2-0-ra vezettek, volt bréklehetőségünk is, de nem sikerült, így 0-3-mal kezdődött a meccs.

Ez a nap sem indult sok nézővel. A pénteki 150 cseh szombaton is eljött a Lurdí-ház mellett felállított ideiglenes stadionba, magyar drukker viszont sokkal kevesebb, mint egy nappal ezelőtt. Aztán a meccs sem alakult jól. Bár az első szett első játékát egy semmi harmincról megnyert gémmel nyertük, majd két bréklabdát is hárítva sikerült újabb játékot nyerni, így is a csehek vezettek 5-2-re. Simán hoztuk az adogatásunkat, de aztán az első szettért adogattak a csehek és semmire hozták.

Bár az első legben a csehek sokkal könnyebben hozták a pontjaikat, mint azt vártuk, a második magyar gémmal és aztán két breaklabdával kezdődött, mégis 1:1 lett a vége, de legalább az első két adogatásunkat hoztuk, ügyes hálójátékkal. Egészen 2:2-ig, ekkor megint brékeltek Rosolék. Főleg Jebavy mutatott be nagyszerű trükköket, egyszer felugorva, a lábai között ütötte vissza labdát, ami úgy meglepte Borsost, hogy a hálóba vágta. A következő gémben két bréklabdájuk is volt a cseheknek, mégis hoztuk az adogatást, de aztán megint egy semmire nyert szervagém a másik oldalon, ez ma egy másik szint. A csehek 5:4-nél adogattak a második szettért, simán hozták.

Davis-kupa, Világcsoport, osztályozó

Magyarország-Csehország 1-1

Borsos, Nagy P.-Jebavy, Rosol 3:6, 4:6