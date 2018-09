Térdre nem, de nagy meccsre késztettük a háromszoros bajnokot

A teniszezőket a Dorko fogja öltöztetni 5 évig, már a hétvégi Davis-kupa-meccsen is.

Két legjobbja nélkül játszik a teniszválogatott a csehek ellen. Ha kikapunk, jövőre akkor is ott lehetünk a top 24-ben. Piros Zsombor élete lehetősége előtt áll.

A pénteki Piros Zsombor-győzelem után most páros vitt véghez csodát. A sokkal erősebb cseh csapatot győzte le, ráadásul 0-2-ről megfordítva a meccset, 2-1-re vezetünk a Davis-kupában.

Nem sikerült bravúr a Világcsoport osztályozóján. A nagyobb rutin és játéktudás döntött a 3-2-re nyerő vendégek javára. Fiataljaink utolsó erejükig küzdöttek, jövőre is ott leszünk a legjobbak között.

Magyarország 3-2-es vereséget szenvedett Csehországtól a két csapat tenisz Davis-kupa Világcsoportjának osztályozóján. Az előzetes várakozások alapján ez bravúrnak számít, hiszen a mieink úgy vágtak neki a tornának, hogy a legjobb játékosunk, Fucsovics Márton a szövetséggel történt vitája miatt lemondta a válogatottat, míg a második legjobbunk, Balázs Attila sérülés miatt az utolsó pillanatban volt kénytelen kihagyni a budapesti találkozót. Így aztán két tehetséges fiatal, Piros Zsombor és Valkusz Máté, valamint a Borsos Gábor, Nagy Péter duó került előtérbe.

A cseheknél lemondta a szereplést Tomás Berdych, aki pályafutása során ötször elődöntőzött Grand Slam tornán, 2010-ben Wimbledonban döntős volt. Eljött a top100-as Jiri Vesely viszont, aki mellett az a Lukas Rosol játszotta a másik egyest, aki négy éve még a 24. volt a világranglistán, míg Roman Jebavy párosban a 47. helyen áll, idén három ATP-tornán jutott el a döntőig, Kitzbühelben győzni tudott. Nem csak ránézésre volt minőségi különbség.

A torna előtt Köves Gábor, a magyar szövetségi kapitány azt emelte ki, hogy jól sikerült a felkészülés, és ha mindenki a játékát játssza, akkor büszkén fejezhetjük be az idei sorozatot. Piros Zsombor pedig arról beszélt, hogy Fucsovics és Balázs távollétében a fiatalok életük lehetőségéhez jutottak és ezzel mindenféleképp szeretnének élni.

Piros nem beszélt a levegőbe. Rögtön a nyitómeccsen olyat produkált, mint még előtte soha. A 2017-es Australian Open fiúbajnoka ezzel a meccsel végleg betört a felnőttek mezőnyébe. Négy óra 20 perces csatában győzte le a világranglista-97. Jiri Veselyt úgy, hogy életében először játszott három szettnél hosszabb meccset (Davis-kupában már nem fog az új szabályok szerint). Ápolni is kellett, a görcs miatt többször is fájdalmas arccal tekintett az égre, de űzte-hajtotta magát, aminek meg lett az eredménye és 3-2-re nyerni tudott.

A másik egyes meccsén is nagyot küzdött, de bevallotta, a pénteki nap nagyon sokat kivett belőle, nem tudott teljesen regenerálódni a Rosol elleni meccsre. De azt is elismerte, ha netán száz százalékos, vagy annál picivel jobb teljesítményre képes, akkor sem biztos, hogy az elég lett volna a 33 éves, rutinos cseh ellen, aki érezte a tét súlyát, és a döntő meccset komolyan vette. Mert arra aztán végképp nem gondolt senki, még a csehek sem, hogy az ötödik találkozó fogja eldönteni, ki nyeri a párharcot.

Valkusz Mátén is nagy volt a súly, az ő teniszével sem volt semmi probléma, nála egészségügyi korlátok akadályozták, hogy ennél jobb teljesítményre legyen képes. Vállsérülése után, pénteken kifejezetten rosszul érezte magát a pályán, vasárnap pedig kiesett a meccséből másfél szett, ennyi előnyt adott Veselynek és a végén hiába küzdött ő is nagyot, most nem tudott nyerni.

A párosunk előtt is le a kalappal. Főleg azok után, hogy az utolsó pillanatban a legjobb Jebavy mellé Rosolt tette Jaroslav Navratil kapitány, azaz a létező legerősebb duót hozta össze Borsosék ellen. Ez az első két szettben meg is látszott. Aztán jött a döbbenetes fordulat, két szettben három gémet engedélyeztünk csak a cseheknek, a döntő szettben pedig kibírtuk a nyomást és több, mint három órás csata után nyertünk.

Ezzel együtt is vereséget szenvedtünk, de rutintalan (korábban csak Pirosnak volt egy Davis-kupa meccse) csapatunkkal egy olyan tenisznemzet ellen, amely háromszor – egyszer még Csehszlovákia néven, legutóbb öt éve – nyert Davis-kupát és amelynek olyan hagyományai vannak hazájában, hogy a meccsre két tv-stáb, egy rádióállomás és több, mint tíz újságíró jött Budapestre.

A legfontosabb tanulság az volt, hogy az utóbbi idők botrányai sem tépázták meg a csapatot, és ahogy Köves Gábor kiemelte, ezek a játékosok bizonyították, hogy bármikor lehet rájuk számítani, azaz akárhogy is alakulnak a vitás kérdések, mindig lesz merítési lehetőség, éppen a legjobb formában lévő magyarokat csatába küldeni. A tudásbeli különbségeket pedig a pályán el lehet tüntetni, ezt bizonyította ez a meccs és a pontosan egy évvel ezelőtti oroszok elleni is.

Innentől kezdve pedig a felkészülés marad a jövő évi, már új rendszerben lebonyolítandó Davis-kupára. A vereségünkkel eldőlt, hogy a februárban startoló következő szezon legjobb 24 csapata között nem leszünk kiemeltek. Így ellenfél lehet az olasz, a német, a kazah, a belga, az argentin, a brit, az osztrák, a svéd, a szerb, a kanadai, a cseh és a japán válogatott bármelyike. Veretes névsor és nagy kihívás, az biztos. A sorsolást majd szeptember 24-én tartják. Kezdés pedig 2019 februárjában, remélhetőleg a legerősebb összeállításban.