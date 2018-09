Horvát szakember lett Babos Tímea edzője

A párosban a világranglistát vezető Babos Tímea múlt héten jelentette be, hogy véget ért közös időszaka a francia Thomas Drouet-val, aki 2014 tavaszától volt az edzője, most azonban már meg is van az utódja: az október 8-án kezdődő linzi versenyen már a horvát Nikola Horvat fogja irányítani az edzéseit – közölte hivatalos honlapján a teniszezőnő.

Izgatottan várom Nick-kel a közös munkát. Mivel sok verseny nem maradt hátra az évben és logisztikailag is nehézkes lett volna kivitelezni, ezért Nick csak Linzben és Luxemburgban fog csatlakozni a csapathoz, Kínában jelenleg egyedül vagyok.

– nyilatkozta a molcsapat.hu-nak Babos, hozzátéve azt is, hogy a horvát szakembert már ismeri korábbról, mert több WTA játékost is edzett, és szerinte nagyon szimpatikus, jók az edzésmódszerei és a szemlélete is, így reméli, sikeresek lesznek együtt.

Mint mondta, egyelőre határozatlan idejű a szerződése, de az biztos, hogy az év végi felkészülését a horvát edző fogja irányítani. A horvát szakember, aki több mint egy évtizede dolgozik az ATP és a WTA mezőnyében, egészen tavalyig Donna Vekic munkáját segítette a WTA-touron, irányításával a horvát teniszezőnő a világranglista 109. helyéről a karriercsúcsot jelentő 45. pozícióig lépett előre. Korábban

dolgozott már a világranglista 7. helyéig jutó Mario Ancic mellett,

volt a horvát Hopman Kupa-csapat kapitánya,

és vezette a horvát U12-es és U14-es válogatott szakmai munkáját is.

A magyar klasszis oldalán azt nyilatkozta, egy korszak lezárult,de reméli, hogy a most kezdődő fejezet még sikeresebb lesz, mint az eddigiek. Hozzátette, ebben nemcsak az új edző, hanem Kellner Ádám ütőpartner és Kapuvári Csaba erőnléti edző is a segítségére lesz majd, így izgatottan várja az év hátralevő részét, tele van energiával, és megy tovább előre.

Babos múlt héten közvetlenül a US Open döntője után hozta nyilvánosságra, hogy nem folytatja a munkát korábbi edzőjével, mert elmondása szerint elfáradt a kapcsolatuk, emiatt pedig kicsit megtorpant a közös munka, így új impulzusokra van szüksége.