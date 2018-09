Babos Tímea visszatért a győztes útra

Győzelemmel kezdte a pekingi tenisztornát Babos Tímea, a világranglistán 56. helyen álló magyar teniszező 70 perc alatt 6:2, 6:2-re intézte el a nála jóval előrébb tartó, jelenleg 28. tajvani Hszie Szu-vejt az első fordulóban.

Babos az első szettben, 4:1-nél már dupla brékelőnyben volt, egyszer ő is elbukta az adogatását. A másodikban 4:0-ra is vezetett, 5:2-nél pedig két bréklabdát is hárított, majd kiszerválta a meccset.

A magyar játékos elmondta, hogy nagyon nehéz meccsen van túl, ráadásul egy nagyon jó eredményekkel büszkélkedő ellenfelet sikerült megvernie. Külön örült annak, hogy Fucsovics Márton és Sávolt Attila is a helyszínen nézte végig a meccsét.

Különösen nagy bravúrnak számít ez az eredmény, hiszen Babos a januári Australian Open óta először győzött le top30-as játékost. Sőt korábbi tíz meccséből kilencet elveszített. A következő ellenfele a 15. kiemelt belga Elise Mertens vagy a kínai Csang Su-aj lesz majd.

Eredmények, nők