Megállíthatatlan volt Babos Tímea

Babos Tímea magabiztos győzelemmel mutatkozott be kedden a 250 ezer dollár (71 millió forint) összedíjazású linzi keménypályás női tenisztornán. A világranglistán 64. magyar játékos a horvát Donna Vekicet (37.) győzte le nagyon simán.

Babos 1:1-nél hárított egy fogadóelőnyt az első játszmában, majd háromszor is brékelte Vekicet, 33 perc után már előnyben volt. A második szettben is kitartott a lendület, 2:0-s állásnál nyolc bréklabdát is hárított, majd 5:0-ra is vezetett. Végül 6:1, 6:1-re győzött, a mérkőzés mindössze 1 óra 8 percig tartott.

Ez az első torna, amelyen ott van a magyar játékossal új edzője, a horvát Nikola Horvat. A 25 éves teniszezőre a nyolcaddöntőben vagy a francia Kristina Mladenovic, vagy a szabadkártyás brit Harriet Dart vár.

Eredmény, 1. forduló (a 16 közé jutásért):