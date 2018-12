Az AusOpen is beleáll a nagy teniszreformba

A januári Australian Openen már új lebonyolítás szerint, rövidítéssel érhet véget a döntő szett, közölték a torna szervezői pénteken. A döntés előtt hosszasan egyeztettek teniszezőkkel, sportvezetőkkel és kommentátorokkal is, így jutottak arra, hogy 6:6 után a döntő szettben tíz pontig menő tie-break zárja le a meccset, ami így nem nyúlhat a végtelenbe.

Ez érvényes a férfi, női és páros versenyre is, előbbinél az ötödik, a többinél a harmadik szettet jelenti – ez ugye eltérés a wimbledoni gyakorlattól, ahol csak a férfiakat kímélték meg a végtelen csatától.

Ennek a rekordját még az amerikai John Isner és a francia Nicolas Mahut tartja, akik 2010-ben Wimbledonban 11 óra és 5 percen keresztül – összesen három napig – küzdöttek egymással, és ebből csak a mindent eldöntő ötödik, 70:68-as végeredménnyel zárult játszma 8 óra 11 percig tartott, emlékeztet az MTI.

A US Openen eddig is volt rövidítés a döntő szettben, Wimbledonban is lesz, de picit másképp, náluk nem 6:6-nál, hanem 12:12-nél jön a rövidítés, és ugye csak a férfiaknál. A négy Grand Slam-torna közül már csak a Roland Garros szervezői nem vezették be valamilyen formában a döntő szettes rövidítést.