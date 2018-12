36 éve nem látott bravúr, NAV-vizsgálat, 118 év után kinyírt sorozat

Zsinórban második évben tudott nyerni, ezúttal Mladenoviccsal az oldalán. A világelső cseh párost győzték le nagyszerű játékkal, Babos többször is megvillant.

A rutinos játékosok közül Rafael Nadal és a már 37 éves Roger Federer is egész idény során bizonyította, hogy továbbra is uralja a mezőnyt. Novak Djokovic, aki 2007 óta először került ki a top10-ből, visszatért sérüléséből, és olyan játékot mutatott, amellyel ismét a világranglista élére ugrott.

A nemzetközi férfi teniszt amúgy továbbra is a rutin jellemzi, a top10-ben – és a legjobb háromban is – hét olyan játékos található, aki már betöltötte, vagy elmúlt 30 éves. A fiatalok áttörésére továbbra is várni kell, talán akkor fog ez bekövetkezni, ha már Nadal, Federer, vagy Djokovic visszavonul. A 21 éves Alexander Zverev a 4., és rajta kívül hat olyan teniszező van a top30-ban, aki még nem múlt el 23 éves. A legfiatalabb, 19 éves Denis Shapovalov a 27.

A magyar teniszdrukkerek is elégedettek lehetnek. Női párosban ismét van egy világbajnokunk és Grand Slam-győztesünk. A férfiaknál karriercsúccsal a top40-ben van a legjobb magyar, a Davis Kupa-válogatott ugyan két vesztes meccsen van túl, de amit a belgák és a csehek ellen mutatott a csapat, az mindenféleképp biztatót. A régi hagyományokkal rendelkező sorozat egyébként arculatot vált, amely még nem egészen tudni, milyen hatást vált ki.

Sajnos negatívumok is jellemezték a 2018-as teniszévet, amely elsősorban a két éljátékosunk, Babos Tímea és Fucsovics Márton magyar szövetséggel vívott harcáról szólt, illetve a szövetségben kirobbant botrány is sokat rontott a sportág megítélésén.

Nadal és Federer elpusztíthatatlan

Ha csak szigorúan a számokat nézzük, az idei évben a legjobb győzelem/vereség mutatóban Nadal, Federer, Djokovic és Juan Martin Del Potro az első négy. Del Porto teljesítményét azért kell különösen hangsúlyozni, mert az argentin súlyos sérülésekből épült fel újra

és a 2016-os, 1045. helyéről kapaszkodott vissza az elitbe, egészen az ötödik helyig,

bravúros teljesítmény.

A világ jelenlegi három legjobb játékosa, Djokovic, Nadal és Federer uralta a Grand Slameket. A szerbé lett Wimbledon és a US Open, Nadal a szokásos salaksikerét söpörte be Párizsban, míg Federer az Australian Opent nyerte. A legfontosabb ATP World Tour Masters 1000-es versenyeken, amelyből kilencet rendeztek 2018-ban, háromszor Nadal, kétszer Djokovic lett az első.

Federer pedig az 500 és 250-es tornákból nyert meg hármat összesen, így az év végi rangsor úgy néz ki, hogy Nadal öt tornagyőzelemmel áll, 4-4 jutott Djokovicnak és Federernek, valamint a fiatal tehetségnek, a 22 éves Zverevnek is. Nadal három, Federer két tornán védte meg tavalyi elsőségét. Az év elejétől Nadal és Federer váltogatta egymást a világranglista első helyén, Djokovic november 5-én került oda.

Az idény során 14 olyan játékos fejezte be a pályafutását, akik valaha nyertek ATP-tornát, vagy szerepeltek a legjobb százban. A teljesség igénye nélkül: Julien Benneteau, Tommy Haas, Floran Mayer, Jürgen Melzer, Gilles Müller, Mihail Juzsnyij.

Ilyen hét éve nem történt Serena Williamsszel

A nőknél egy kicsit másként nézett ki a szezon. Tavaly még öten váltogatták egymást a világranglista élén, idén gyakorlatilag a román Simona Halep uralta azt, csak alig egy hónapra engedte át – még az év januárja és februárja között – Caroline Wozniackinak. 2011 óta először fordult elő, hogy a világ korábbi legjobbja, Serena Williams egyetlen GS-tornát sem nyert, igaz a szülési szabadságáról csak a Roland Garros előtt tért vissza. Két döntőig így is eljutott, de ott megállították.

Melbourne-ben Wozniacki verte Halepet. Párizsban aztán a román lány az amerikai Stephen Sloane-t győzte le, Wimbledonban Angelique Kerber Serena Williams ellen nyert két sima szettben, míg a US Openen történt a legnagyobb meglepetés, Williams megint könnyen kikapott a 21 éves Naomi Oszakától. Volt is belőle botrány, az amerikai nehezen viselte a kudarcot és a székbírótól kezdve mindenkit betámadott.

Fotó: Justin Lane / MTI / EPA

A cseh Petra Kvitova vallhatja magát a legsikeresebbnek, hiszen öt tornán tudott első lenni, míg az ukrán Elina Svitolina négy tornát tudott megnyerni. Egyszer lett egyéniben első a legjobb magyar női teniszező, Babos Tímea, de amit párosban véghez vitt ebben a szezonban, azzal felülírta eddigi pályafutása összes sikerét.

Világbajnoki cím és Grand Slam-győzelem

A magyarnak annyira nem jött össze az egyes, párosban viszont idén is maradandót alkotott. A francia Kiki Mladenovic oldalán három tornát nyert meg, rögtön az év elején az Australian Opent, és ezzel történelmet írt, hiszen ez volt az első magyar Grand Slam-siker 1986 óta, amikor Temesvári Andrea győzött szintén párosban a Roland Garroson. Emelett először nyert magyar játékosként Melbourne-ben. Februárban Tajvanon nyerte meg karrierje negyedik WTA-tornáját, majd a US Openen is döntős volt párosban, meccslabdáról kaptak ki.

Egész évi teljesítményét megfejelte azzal, hogy a szezont záró páros világbajnokságon szintén első lett, ezzel megvédte címét, amelyet sokkal nehezebb, mint azt kiharcolni. Tette mindezt úgy, hogy saját bevallása szerint nem igazán készült sosem a párosra, amolyan kiegészítő verseny volt számára, de annyira belejött Mladenovic oldalán, hogy ismét világbajnoki cím lett vége. Erre korábban senki sem volt képes, vagyis hogy megvédje páros-vb-címét.

Babos Tímea 2018-as eredményei Egyéniben a világranglista 59. helyén áll (karriercsúcsa: 25.). 2018-as mutatója: 19 győzelem/24 vereség. Tornagyőzelem: Tajvan (január 29.), döntő: Monterrey (április 2.). Pénzdíja (a párossal együtt): 1 578 697 dollár Párosban a világranglista 3. helyén áll (karriercsúcs: 1.). 2018-as mutatója: 38 győzelem/14 vereség. Tornagyőzelem: Australian Open (január 15.), Birmingham (június 18.), WTA-vb (december 21.). Döntős: Madrid (május 5.), US Open (augusztus 27.)

Mindezek ellenére Babos nem volt elégedett teljesítményével, és öt év után úgy döntött, hogy edzőt vált. Szakított a monacói Thomas Drouet-val, szeptember óta Nikola Horvattal készül, aki új motivációt jelent a számára, és bízik benne, hogy egyesben is képes elérni olyan sikereket, mint párosban.

Újabb karriercsúcsok és az első ATP-győzelem 36 év után

Fucsovics Márton tovább szárnyalt idén. A tavalyi évet a 85. helyen záró teniszező egy éve még arról beszélt, hogy a top 100-ba eljutni sem egyszerű, de még nehezebb ottmaradni. Ehhez képest ebben az évben többször javított a karriercsúcsán, és kiváló eredményei egészen a 36. helyig repítették.

Januárban nem csak először nyert meccset Grand Slam-en, de az Australian Openen egészen a nyolcaddöntőig menetelt, ahol végül Roger Federertől kapott ki. Májusban, Genfben felnőtt pályafutása első tornagyőzelmét ünnepelhette, 36 év után ez első férfi győzelmünk ATP-tornán. A Roland Garroson is sikerült egy kört mennie. Sam Querry személyében top 20-as játékost vert, szettet nyert Novak Djokovic és David Goffin ellen, illetve legyőzött egy korábbi világranglista-3.-at is, Stan Wawrinkát.

Nehéz volt élete legjobb idénye, de nehezebb lesz a folytatás, hiszen 2019 első versenyein egyből 250 pontot kell megvédenie. De a teniszező és edzője is reménykedik benne, hogy még 8-9 év benne van, lehetnek rosszabb szezonok is, de az álom, a végső cél a top10 és akár egy Grand Slam-győzelem.

Fucsovics Márton 2018-as eredményei Egyéniben a világranglista 36. helyén áll (karriercsúcs). 2018-as mutatója: 25 győzelem/24 vereség. Tornagyőzelem: Genf (május 26.). Péndíja (a párossal együtt) 1 041 076 dollár. Párosban a világranglista 268. helyén áll (karriercsúcs: 212.). 2018-as mutatója: 6 győzelem/10 vereség. Nincs még tornagyőzelme.

A két éljátékosunk mellett feltétlenül ki kell emelni a fiatalokat, akik nagyon sokat fejlődtek ebben az évben.

Stollár Fanny egy év alatt 127 helyet jött előre a világranglistán,

és a budapesti WTA-torna párosdöntőjében megszületett az első felnőtt tornagyőzelme. A legjobb 400-ban még három lányt találunk: Bodnár Anna (264.), Jani Réka-Luca (304) és Gálfi Dalma (341).

A férfiaknál Fucsovics állandó DK-csapattársa, Balázs Attila a 189. helyen áll. Jól halad előre a csehek elleni meccs két alapembere, Valkusz Máté és Piros Zsombor is. Valkusz tavaly még a 847. helyen zárta az évet, idén a 246. helyig ugrott előre. 2018-ban öt Future-tornán lett első. Piros a 631. helyről a 382-re került fel. Ő is megnyerte élete első felnőtt tornáját, júniusban Budapesten, szintén Future-on.

Botrányok, amelyek árnyékolták a dicső képet

Fucsovics még ott volt az év eleji, belgák elleni Davis-kupa meccsen is, ahol helytállva kaptunk végül ki, aztán az év közepétől előbb csak a kulisszák mögött, majd nagy nyilvánosság előtt is nyílt háborút hirdetett a magyar teniszszövetség ellen. Ebbe a küzdelembe állt bele Babos Tímea is. A két játékos kritizálta a szövetség támogatási rendszerét, koncepcióját és sokáig a közösségi médiákban üzengettek egymásnak a felek.

Az egyre elmérgesedő viszonynak az lett a vége, hogy Fucsovics lemondta a válogatott szereplést, így már nélküle kaptunk ki az amúgy komoly reform előtt álló Davis-kupában a csehektől. Hozzá kell tenni, a legjobb magyar nélkül is helyt állt a válogatott. Fucsovics a decemberi sajtótájékoztatóján már arról beszélt, hogy a következő Davis Kupa-hétvégén biztosan nincs versenye, és a dolgok alakulásától függően akár visszatérhet.

A szövetség munkáját mások is kritizálták, ennek ellenére a Szűcs Lajos vezette elnökség elsöprő fölénnyel kapott bizalmat a szervezettől, majd később egy feljelentés után kiderült, hogy gond lehet az elszámolásokkal. A vizsgálat során olyan dokumentumok kerültek elő, amelyek azt bizonyítják, hogy néhány esetben a szövetség furcsa számlákat adott ki cégeknek, így az ügyészség hűtlen kezelés miatt indított vizsgálatot.

Olyan céget alapítottak, ahol a szövetség egyik tisztségviselője a tulajdonos, a Magyar Tenisz Szövetség pedig átutalt a cégnek egymilliárd forintot egy feladat elvégzésére. Továbbá a teniszszövetség nem teszi közzé 2017 áprilisa óta az elnökségi döntéseket és a közhasznúsági jelentéseket, miközben az utóbbi időben 7 milliárd forint állami pénzt kapott a sportág. Illetve feltűnt egy offshore cég is az ügyben.

Azt még nem lehet tudni, hogy mi lesz a zajló NAV-nyomozás végeredménye, de a 2019-es évre már elkezdődött a felkészülés. Néhány hét múlva Ausztráliában indul a szezon Fucsovicssal, Babossal és egy teljesen új rendszerű Davis Kupával.

Kemény lesz, hiszen Babos a páros címvédőjeként, Fucsovics pedig nyolcaddöntősként érkezik Melbourne-be, ráadásul a legjobb férfi játékosunknak 250 világranglistapontot kell megvédenie a januári túrán.

Mi lesz veled, Davis Kupa?

Augusztusban fogadta el a Nemzetközi Tenisz Szövetség, az ITF a 118 éves sorozat átfogó átalakítását, amelyben a tervek szerint az eddigiek helyett egy szórakoztató teniszfesztivállá változtatják az egyik legnagyobb hagyományokkal bíró válogatott tornát.

Az új rendszer lényege, hogy a világranglista 24 csapata (Magyarország most a 22.) játszik először egymással, a 12 továbbjutóhoz csatlakozik az előző szezon legjobb négy válogatottja, valamint két szabadkártyás. A 18 csapat pedig majd novemberben, egyhetes tornát játszik Madridban. A csapatmérkőzések két egyesből és egy párosból fognak állni, egy nap alatt lebonyolítják mind.

A reform mögött Gerard Piqué, az FC Barcelona futballistája által alapított Kosmos befektetési társaság áll, ami 25 évre 2,15 milliárd font bevételt ígért az ITF-nek. A javaslatra a szavazók 71 százaléka voksolt igennel, így elfogadták, de például a német szövetség nem támogatta.

Sokan csalódottan vették tudomásul a döntést, korábbi éljátékosok, így Pat Cash, vagy Yannick Noah is azt mondta, ezzel a sorozat elveszti jellegét. Volt olyan, aki azt mondta, ezzel a lebonyolítással azt érték el, mintha a futball Bajnokok Ligájában megszűnne a pályaválasztói jog. Novak Djokovic például elég cinikusan vette tudomásul a döntést az idei döntőben, Lille-ben:

Sokan reméljük, hogy az új formátum nem fog működni, és visszatérünk a régihez. Mielőtt elhagyjuk majd a stadiont, készítünk egy fotót, mert nem tudjuk, hogy ez a pillanat megismétlődik-e.

Természetesen vannak, akik örülnek, elsősorban az ITF, amely így biztos bevételi forráshoz jut. Mindenesetre a bojkottálni igyekvőknek a nemzetközi szövetség már jelezte, az olimpiai részvétel alapfeltétele a Davis Kupában való indulás. Alberto Costa, a spanyolok háromszoros győztes játékosa, majd kapitány viszont kijelentette:

Megértem a játékosok álláspontját, de bárhogy is, ez a Davis Kupa marad. Azért is jobb ez, mert csak két hétvégét kell ezzel tölteni, szemben a legutóbbi néggyel, és a kevesebb szettszám miatt sem tart olyan sokáig, mint eddig. Már játékoskoromban és kértük az IHF-et, hogy változtasson. Most ez megtörtént és én azt gondolom, hogy ez jó lesz játékosnak, szurkolónak, TV-nek és sajtónak, mindenkinek.

Közben a nemzetközi férfi versenyeket szervező cég, az ATP már elkészült a válaszcsapással, 2020-tól életre keltene egy új csapatversenyt, az úgynevezett ATP Cupot, amelyben szintén 24 ország szerepelne, és az év elején, az Australian Open előtt rendeznék tíz napon át, Ausztrália három városában. A szervezet 1978 és 2012 között Düsseldorfban tartotta évente az ATP-csapatvilágkupát, de hat évvel ezelőtt érdektelenség miatt lehúzták a rolót. A csapatok, illetve a játékosok számára a 15 millió dolláros nyereményalappal, illetve világranglistapontokkal tennék vonzóbbá az indulást. Mivel ez az év első Grand Slam-e előtti hetekben lenne, sok klasszis indulására számítanának a szervezők. A 24 csapatot hat négyes csoportba osztanák, ahonnan a legjobb nyolc jutna az egyenes kieséses szakaszba.

A körhinta tehát egyetlen pillanatra sem áll le, és nem csak a pályákon, hanem a színfalak mögött is megy a harc a dollármilliókért.

(Borítókép: Fucsovics Márton és a szerb Novak Djokovic (j) a hálónál miután Djokovic győzött az amerikai nemzetközi teniszbajnokság férfi egyesének első fordulójában a New York-i Flushing Meadowsban 2018. augusztus 28-án. - fotó: Jason Szenes / EPA / MTI)