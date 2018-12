Az AusOpen extrém hőségre készül

A január 14-én kezdődő Australian Open szervezői úgy döntöttek, hogy a férfiaknál is 10 perces pihenőt iktatnak be meccs közben, ha extrém hőség lesz, írja a BBC. A nőknél és a junioroknál már érvényben volt a 10 perces pihenő, a kerekesszékes indulóknál pedig 15 percet vezettek be.

Craig Tiley versenyigazgató azt mondta, hogy a játékosok testi épsége az elsődleges prioritás. Az új szabályok alapján a férfiaknál a harmadik szett után lehet beiktatni a 10 percet, míg a nőknél, a junioroknál és a kerekesszékes versenyzőknél a második és a harmadik szett között jöhet a pihenő.

Amennyiben pedig 50 fok közelébe érne a hőmérséklet, akkor fel is függeszthetik a játékot.

Egyrészt a 2018-as torna tapasztalatai alapján hozták meg most előre a szabályozást. Januárban ugyanis többször is árnyékban 40 fok közelében alakult a hőmérséklet a tornán, ami a nappali programban pályára lépő játékosokat nagyon megviselte. Novak Djokovics is bírálta a szervezőket, hogy nem függesztették fel a játékot az extrém hőségben.

Fotó: Mast Irham / MTI A szerb Novak Djokovic a dél-koreai Csung Hjon elleni mérkőzésén az ausztrál nemzetközi teniszbajnokság férfi egyesének nyolcaddöntőjében Melbourne-ben 2018. január 22-én.

Másrészt pedig a napokban is brutális karácsonyi hőhullám van Ausztráliában. Mint írtuk, az ország délkeleti részén átlagosan 14 fokkal volt melegebb, mint egy átlagos karácsonykor, vagyis a hőmérséklet napokig meghaladta 40 °C-ot is. Ráadásul jellemzően a január a legmelegebb hónap az országban.

2018-ban egyébként a US Open is szokatlan hőségben kezdődött, ott is engedélyezték egy idő után a speciális pihenőket, amik alatt jellemzően egy gyors jeges fürdőt vettek a teniszezők.