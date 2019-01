Babos és Fucsovics: Nem a pénz miatt fordítottunk hátat ennek a szövetségnek

Februárban nem játszanak a Fed-kupában, illetve a Davis-kupában, írta ki Fucsovics Márton Facebook-oldalára közösen az Australian Open helyszínéről Babos Tímea és Fucsovics. Szerintük nem változtak a szeptemberi közleményüket kiváltó okok.

A legjobb női és férfi magyar teniszező szeptemberben jelentette be, hogy nem kíván együttműködni a továbbiakban a Magyar Tenisz Szövetséggel (MTSZ), amíg annak működésében nem lesznek jelentős változások, a vezetőség nem változtat a játékosokhoz való viszonyán és a jelenlegi szakmai koncepcióján.

A topteniszezők és a szövetség vitáját ebben a cikkünkben foglaltuk össze.

A Fucsovics Facebookján megjelent posztban a két teniszező azt írja, hogy az elmúlt hetekben Juhász Gábor sportigazgató jelentős összegű ajánlatot tett nekik, hogy vegyenek részt a Fed-kupában és a Davis-kupában.

Az ajánlatot tisztelettel fogadtuk, de attól tartunk, a Magyar Tenisz Szövetség vezetése nem akarja megérteni, hogy nem a pénz miatt fordítottunk hátat ennek a szövetségnek. Ez nem pénzkérdés, ahogyan sohasem volt az

– írták.

Hozzátették, hogy továbbra is büszkén képviselik Magyarországot a világversenyeken, és az olimpiára is gondolva indulnak együtt vegyes párosban is az Australian Openen.